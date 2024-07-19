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GOT'a Benzetilen 'Shōgun' Dizisi Tıpkı Squid Game Gibi Büyük Bir Başarıya İmza Attı

GOT'a Benzetilen 'Shōgun' Dizisi Tıpkı Squid Game Gibi Büyük Bir Başarıya İmza Attı

dizi
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio İçerik Editörü
19.07.2024 - 18:21

FX dizisi 'Shōgun', 25 adaylık alarak Emmy Ödülleri tarihine geçti. Peki son zamanların en popüler dizisi hangi adaylıkları aldı? 'Shōgun'u televizyon dünyası için önemli yapan ne? Detaylar içerikte!

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Televizyon dünyasının Oscar'ı olarak anılan Emmy Ödülleri adaylıkları geçtiğimiz günlerde belli olmuştu. Birbirinden harika diziler, oyuncular senaryolar ve yönetmenler ödüllere aday gösterilmişti.

76. Emmy Ödülleri'ne aday olanları bu içeriğimizden öğrenebilirsiniz:

Geçtiğimiz sene Emmy'e HBO yapımı Succession damgasını vururken bu sene karşımızda çok iddialı bir dizi var. FX'in gösterişli ve bir o kadar da etkileyici dönem dizisi 'Shōgun', drama dalında tam 25 adaylık aldı.

Geçtiğimiz sene Emmy'e HBO yapımı Succession damgasını vururken bu sene karşımızda çok iddialı bir dizi var. FX'in gösterişli ve bir o kadar da etkileyici dönem dizisi 'Shōgun', drama dalında tam 25 adaylık aldı.

'Shōgun', En İyi Drama Dizisi, başrolündeki Hiroyuki Sanada En İyi Erkek Oyuncu, Toda Mariko rolündeki Anna Sawai ise kadın oyuncu kategorisinde adaylık kazandı.

'Shōgun', En İyi Drama Dizisi, başrolündeki Hiroyuki Sanada En İyi Erkek Oyuncu, Toda Mariko rolündeki Anna Sawai ise kadın oyuncu kategorisinde adaylık kazandı.

Tadanobu Asano ve Takehiro Hira En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu dalında aday gösterilirken Néstor Carbonelle de Drama Dalında En İyi Konuk Oyuncu ödülüne aday gösterildi.

Tadanobu Asano ve Takehiro Hira En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu dalında aday gösterilirken Néstor Carbonelle de Drama Dalında En İyi Konuk Oyuncu ödülüne aday gösterildi.

İkinci sezonu yolda olan 'Shōgun', böylelikle Netflix'in hit dizisi Squid Game'den sonra ilk defa Asyalı ve İngilizce olmayan bir dizi olarak Emmy tarihine geçti.

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Japon dizisi, gösterime girdiği ilk günden bu yana hem eleştirmenler hem de izleyenler tarafından çok beğeniliyor ve hatta 'yeni Game of Thrones' olarak anılıyor. Peki siz tarihi ve dramatik 'Shōgun' dizisini nasıl buluyorsunuz? Yorumlara buyrun...

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