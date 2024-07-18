Latin Güzeli Selena Gomez Emmy Ödülleri Tarihine Geçti!
Latin Güzeli Selena Gomez Emmy Ödülleri Tarihine Geçti!
Ünlü oyuncu Selena Gomez, 76. Emmy Ödülleri'nde komedi dalında en iyi kadın oyuncu rolünde aday gösterildi. Gomez'in adaylığı Emmy'nin tarihine geçti. Gelin ayrıntılara hep birlikte bakalım.
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Televizyon dünyasının Oscar'ı olarak nitelendirilen 76. Emmy Ödülleri için adaylar belli oldu. FX dizisi 'Shōgun' 25 adaylık alırken, 'The Bear' dizisi 23 adaylık alarak onu takip etti.
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Adayların tam listesinde dikkat çeken isim 'Only Murders in the Building' dizisindeki performansıyla komedi dalında En İyi Kadın Oyuncu kategorisinde aday gösterilen Selena Gomez oldu.
Kariyerinde ilk defa Emmy'e aday olarak gösterilen Gomez tarihe geçti. Zira kendisi bu ödüllere aday olan dördüncü Latin oyuncu. Daha önce Rita Moreno (9 to 5), America Ferrera (Ugly Betty) ve Jenna Ortega (Wednesday) da aday olarak gösterilmiş ama sadece Ferrera bu ödülü almaya hak kazanmıştı.
Ünlü oyuncu bu yıl sinema ve televizyon dünyasına damga vuracağa benziyor desek yanlış olmaz. Gomez, 77. Cannes Film Festivali'nde de 'Emilia Perez' filminin dört kadın oyuncusuyla En İyi Kadın Oyuncu ödülünü almıştı. Bakalım Gomez'e Emmy ödülü yar olacak mı? Bunu hep birlikte göreceğiz.
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