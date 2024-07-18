Shōgun, Baby Reindeer ve Daha Fazlası! 2024 Emmy Adayları Açıklandı

76. Emmy Ödülleri için adaylar belli oldu. FX dizisi 'Shōgun' 25 adaylık aldı. Onu 23 adaylık alan 'The Bear' dizisi takip etti. Netflix'in çok konuşulan dizisi 'Baby Reindeer' ise En İyi Mini Dizi kategorisinde aday oldu. İşte karşınızda 2024 Emmy adaylarının tam listesi: