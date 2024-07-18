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Shōgun, Baby Reindeer ve Daha Fazlası! 2024 Emmy Adayları Açıklandı

Shōgun, Baby Reindeer ve Daha Fazlası! 2024 Emmy Adayları Açıklandı

dizi
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio İçerik Editörü
18.07.2024 - 09:02

76. Emmy Ödülleri için adaylar belli oldu. FX dizisi 'Shōgun' 25 adaylık aldı. Onu 23 adaylık alan 'The Bear' dizisi takip etti. Netflix'in çok konuşulan dizisi 'Baby Reindeer' ise En İyi Mini Dizi kategorisinde aday oldu. İşte karşınızda 2024 Emmy adaylarının tam listesi:

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En İyi Drama Dizisi

En İyi Drama Dizisi

  • The Crown

  • Fallout

  • The Gilded Age

  • The Morning Show

  • Mr. and Mrs. Smith

  • Shōgun

  • Slow Horses

  • 3 Body Problem

Drama Dizisinde En İyi Kadın Oyuncu

Drama Dizisinde En İyi Kadın Oyuncu

  • Jennifer Aniston, The Morning Show

  • Carrie Coon, The Gilded Age

  • Maya Erskine, Mr. and Mrs. Smith

  • Anna Sawai, Shōgun

  • Imelda Staunton, The Crown

  • Reese Witherspoon, The Morning Show

Drama Dizisinde En İyi Erkek Oyuncu

Drama Dizisinde En İyi Erkek Oyuncu

  • Idris Elba, Hijack

  • Donald Glover, Mr. & Mrs. Smith

  • Walton Goggins, Fallout

  • Gary Oldman, Slow Horses

  • Hiroyuki Sanada, Shōgun

  • Dominic West, The Crown

Drama Dizisinde En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu

Drama Dizisinde En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu

  • Christine Baranski, The Gilded Age

  • Nicole Beharie, The Morning Show

  • Elizabeth Debicki, The Crown

  • Greta Lee, The Morning Show

  • Lesley Manville, The Crown

  • Karen Pittman, The Morning Show

  • Holland Taylor, The Morning Show

Drama Dizisinde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu

Drama Dizisinde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu

  • Tadanobu Asano, Shōgun

  • Billy Crudup, The Morning Show

  • Mark Duplass, The Morning Show

  • Jon Hamm, The Morning Show

  • Takehiro Hira, Shōgun

  • Jack Lowden, Slow Horses

  • Jonathan Pryce, The Crown

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Drama Dizisinde En İyi Kadın Konuk Oyuncu

Drama Dizisinde En İyi Kadın Konuk Oyuncu

  • Michaela Coel, Mr. & Mrs. Smith 'Infidelity'

  • Claire Foy, The Crown 'Sleep, Dearie Sleep'

  • Marcia Gay Harden, The Morning Show 'Update Your Priors'

  • Sarah Paulson, Mr. & Mrs. Smith 'Couples Therapy (Naked & Afraid)'

  • Parker Posey, Mr. & Mrs. Smith 'Double Date'

Drama Dizisinde En İyi Erkek Konuk Oyuncu

Drama Dizisinde En İyi Erkek Konuk Oyuncu

  • Néstor Carbonell, Shōgun 'Anjin'

  • Paul Dano, Mr. & Mrs. Smith 'A Breakup'

  • Tracy Letts, Winning Time: The Rise Of The Lakers Dynasty

  • Jonathan Pryce, Slow Horses 'Footprints'

  • John Turturro, Mr. & Mrs. Smith 'Second Date'

Drama Dizisinde En İyi Yönetmen

Drama Dizisinde En İyi Yönetmen

  • Stephen Daldry, The Crown 'Sleep, Dearie Sleep'

  • Mimi Leder, The Morning Show, 'The Overview Effect'

  • Hiro Murai, Mr. & Mrs. Smith 'First Date'

  • Frederick E.O. Toye, Shōgun 'Crimson Sky'

  • Saul Metzstein, Slow Horses 'Strange Games'

  • Sallj Richardson, Winning Time: The Rise Of The Lakers Dynasty 'Beat L.A.'

Drama Dizisinde En İyi Senaryo

Drama Dizisinde En İyi Senaryo

  • The Crown 'Ritz', Peter Morgan, Meriel Sheibani-Clare

  • Fallout 'The End' Geneva Robertson-Dworet, Graham Wagner

  • Mr. & Mrs. Smith 'First Date' Francesca Sloane, Donald Glover

  • Shōgun 'Anjin' Rachel Kondo, Justin Marks

  • Shōgun 'Crimson Sky' Rachel Kondo, Caillin Puente

  • Slow Horses 'Negotiating With Tigers', Will Smith

En İyi Komedi Dizisi

En İyi Komedi Dizisi

  • Abbott Elementary

  • The Bear

  • Curb Your Enthusiasm

  • Hacks

  • Only Murders in the Building

  • Palm Royale

  • Reservation Dogs

  • What We Do in the Shadows

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Komedi Dizisinde En İyi Kadın Oyuncu

Komedi Dizisinde En İyi Kadın Oyuncu

  • Quinta Brunson, Abbott Elementary

  • Ayo Edebiri, The Bear

  • Selena Gomez, Only Murders in the Building

  • Maya Rudolph, Loot

  • Jean Smart, Hacks

  • Kristen Wiig, Palm Royale

Komedi Dizisinde En İyi Erkek Oyuncu

Komedi Dizisinde En İyi Erkek Oyuncu

  • Matt Berry, What We Do In The Shadows

  • Larry David, Curb Your Enthusiasm

  • Steve Martin, Only Murders in the Building

  • Martin Short, Only Murders in the Building

  • Jeremy Allen White, The Bear

Komedi Dizisinde En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu

Komedi Dizisinde En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu

  • Carol Burnett, Palm Royale

  • Liza Colón-Zayas, The Bear

  • Hannah Einbinder, Hacks

  • Janelle James, Abbott Elementary

  • Sheryl Lee Ralph, Abbott Elementary

  • Meryl Streep, Only Murders In The Building

Komedi Dizisinde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu

Komedi Dizisinde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu

  • Lionel Boyce, The Bear

  • Paul W. Downs, Hacks

  • Ebon Moss-Bachrach, The Bear

  • Paul Rudd, Only Murders In The Building

  • Tyler James Williams, Abbott Elementary

  • Bowen Yang, Saturday Night Live

Komedi Dizisinde En İyi Kadın Konuk Oyuncu

Komedi Dizisinde En İyi Kadın Konuk Oyuncu

  • Olivia Colman, The Bear 'Forks'

  • Jamie Lee Curtis, The Bear 'Fishes'

  • Kaitlin Olson, Hacks 'The Roast Of Deborah Vance'

  • Da'Vine Joy Randolph, Only Murders In The Building 'Sitzprobe'

  • Maya Rudolph, Saturday Night Live 'Host: Maya Rudolph'

  • Kristen Wiig, Saturday Night Live 'Host: Kristen Wiig'

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Komedi Dizisinde En İyi Erkek Konuk Oyuncu

Komedi Dizisinde En İyi Erkek Konuk Oyuncu

  • Jon Bernthal, The Bear 'Fishes'

  • Matthew Broderick, Only Murders In The Building 'Co Bro'

  • Ryan Gosling, Saturday Night Live 'Host: Ryan Gosling'

  • Christopher Lloyd, Hacks 'The Deborah Vance Christmas Spectacular'

  • Bob Odenkirk, The Bear 'Fishes'

  • Will Poulter, The Bear 'Honeydew'

Komedi Dizisinde En İyi Yönetmen

Komedi Dizisinde En İyi Yönetmen

  • Randall Einhorn, Abbott Elemantary 'Party'

  • Christopher Storer, The Bear 'Fishes'

  • Ramy Youssef, The Bear 'Honeydew'

  • Guy Ritchie, The Gentlemen 'Refined Agression'

  • Lucia Aniello, Hacks 'Bulletproof'

  • Mary Lou Belli, The Ms. Pat Show 'I’m The Pappy'

Komedi Dizisinde En İyi Senaryo

Komedi Dizisinde En İyi Senaryo

  • Abbott Elementary 'Career Day', Quinta Brunson

  • The Bear 'Fishes', Christopher Storer, Joanna Calo

  • Girls5eva 'Orlando', Meredith Scardino, Sam Means

  • Hacks 'Bulletproof', Lucia Aniello, Paul W. Downs, Jen Statsky

  • The Other Two 'Brooke Hosts A Night Of Undeniable Good', Chris Kelly, Sarah Schneider

  • What We Do In The Shadows 'Pride Parade', Jake Bender, Zach Dunn

En İyi Mini Dizi

En İyi Mini Dizi

  • Baby Reindeer

  • Fargo

  • Lessons in Chemistry

  • Ripley

  • True Detective: Night Country

Mini Dizide En İyi Kadın Oyuncu

Mini Dizide En İyi Kadın Oyuncu

  • Jodie Foster, True Detective: Night Country

  • Brie Larson, Lessons in Chemistry

  • Juno Temple, Fargo

  • Sofia Vergara, Griselda

  • Naomi Watts, Feud: Capote vs. The Swans

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Mini Dizide En İyi Erkek Oyuncu

Mini Dizide En İyi Erkek Oyuncu

  • Matt Bomer, Fellow Travelers

  • Richard Gadd, Baby Reindeer

  • Jon Hamm, Fargo

  • Andrew Scott, Ripley

  • Tom Hollander, Feud: Capote vs. The Swans

Mini Dizide En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu

Mini Dizide En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu

  • Dakota Fanning, Ripley

  • Lily Gladstone, Under The Bridge

  • Jessica Gunning, Baby Reindeer

  • Aja Naomi King, Lessons In Chemistry

  • Diane Lane, Feud: Capote vs. The Swans

  • Nava Mau, Baby Reindeer

  • Kali Reis, True Detective: Night Country

Mini Dizide En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu

Mini Dizide En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu

  • Jonathan Bailey, Fellow Travelers

  • Robert Downey Jr., The Sympathizer

  • Tom Goodman-Hill, Baby Reindeer

  • John Hawkes, True Detective: Night Country

  • Lamorne Morris, Fargo

  • Lewis Pullman, Lessons In Chemistry

  • Treat Williams, Feud: Capote vs. The Swans

Mini Dizide En İyi Yönetmen

Mini Dizide En İyi Yönetmen

  • Weronia Tofilska, Baby Reindeer 'Episode 4'

  • Noah Hawley, Fargo 'The Tragedy Of The Commons'

  • Gus Van Sant, Feud: Capote vs. The Swans 'Pilot'

  • Millicent Shelton, Lessons In Chemistry 'Poirot'

  • Steven Zaillian, Ripley

  • Issa Lopez, True Detective: Night Country

Mini Dizide En İyi Senaryo

Mini Dizide En İyi Senaryo

  • Baby Reindeer, Richard Gadd

  • Black Mirror 'Joan Is Awful', Charlie Brooker

  • Fargo 'The Tragedy Of The Commons', Noah Hawley

  • Fellow Travelers 'You’re Wonderful', Ron Nyswaner

  • Ripley, Steven Zaillian

  • True Detective: Night Country 'Part 6', Issa López

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En İyi Animasyon Dizisi

En İyi Animasyon Dizisi

  • Blue Eye Samurai

  • Bob's Burgers

  • Scavengers Reign

  • The Simpsons

  • X-Men '97

En İyi TV Filmi

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  • Mr. Monk’s Last Case: A Monk Movie

  • Quiz Lady

  • Red, White & Royal Blue

  • Scoop

  • Unfrosted

En İyi Talk Show

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  • The Traitors

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