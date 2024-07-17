Kitlesi Sadık Wattpad Hikayelerinden Uyarlanan Birbirinden Popüler Dizi ve Filmler
Kitlesi Sadık Wattpad Hikayelerinden Uyarlanan Birbirinden Popüler Dizi ve Filmler
Merhabalar. Wattpad'de popüler olan hikayeler genellikle gençlik, aşk ve romantizm üzerinedir. Bu hikayelerden uyarlanan dizi ve filmler de bu tür temaları işler. Bu içerikte Wattpad hikayelerinden uyarlanıp da sadık ve tutkulu bir hayran kitlesi olan yapımları sizler için derledik. İyi seyirler dileriz.
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1. After (2019)
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2. Cupid's Match (2018)
3. The Kissing Booth (2018)
4. Light as a Feather (2018 - 2019)
5. Perfect Addiction (2023)
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6. 3391 Kilometre (2024)
7. Turn On (2021 - 2023)
8. Through My Window (2022)
Sizin Wattpad hikayelerinden uyarlanan favori film ya da diziniz hangisi? Yorumlara buyrun!
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