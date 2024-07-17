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Kitlesi Sadık Wattpad Hikayelerinden Uyarlanan Birbirinden Popüler Dizi ve Filmler

Kitlesi Sadık Wattpad Hikayelerinden Uyarlanan Birbirinden Popüler Dizi ve Filmler

dizi film
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio İçerik Editörü
17.07.2024 - 14:27

Merhabalar. Wattpad'de popüler olan hikayeler genellikle gençlik, aşk ve romantizm üzerinedir. Bu hikayelerden uyarlanan dizi ve filmler de bu tür temaları işler. Bu içerikte Wattpad hikayelerinden uyarlanıp da sadık ve tutkulu bir hayran kitlesi olan yapımları sizler için derledik. İyi seyirler dileriz.

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1. After (2019)

1. After (2019)

IMDb: 5.3

Genç bir kadın, karanlık bir sırrı olan bir adama aşık olur ve ikili, zorlu bir ilişkiye başlar. Film, Anna Todd'un romanından uyarlandı. Serinin son filmi After Everything 2023 yılında vizyona girdi.

Yönetmen: Jenny Gage

Oyuncular: Josephine Langford, Hero Fiennes Tiffin, Khadijha Red Thunder

2. Cupid's Match (2018)

2. Cupid's Match (2018)

IMDb: 9

Wattpad hikayesinden uyarlanan dizi, bir lise öğrencisinin kendini tek Aşk Tanrısı ile eşleşmiş halde bulmasını konu alıyor.

Yaratıcı: Lauren Palphreyman

Oyuncular: Kathleen Kenny, Lauren Elyse Buckley, Yasmine Sahid

3. The Kissing Booth (2018)

3. The Kissing Booth (2018)

IMDb: 5.9

Film, bir lise öğrencisinin bir öpüşme kabininde gizli aşkıyla yüzleşmek zorunda kalmasını ekranlara taşıyor. Seri üç filmden oluşuyor.

Yönetmen: Vince Marcello

Oyuncular: Joey King, Jacob Elordi, Joel Courtney

4. Light as a Feather (2018 - 2019)

4. Light as a Feather (2018 - 2019)

IMDb: 6.5

Bir grup genç kız, tahmin edildiği gibi ölmeye başladıklarında masum bir 'Tüy Kadar Hafif, Tahta Kadar Sert' oyunundan kaynaklanan doğaüstü etkilerle uğraşmak zorunda kalırlar.

Oyuncular: Liana Liberato, Haley Ramm, Brianne Tju

5. Perfect Addiction (2023)

5. Perfect Addiction (2023)

IMDb: 5.5

Başarılı bir boks antrenörü, son şampiyon olan erkek arkadaşının kendisini kız kardeşiyle aldattığını keşfeder. Onu tahttan indirebilecek tek adamı eğiterek intikam almaya koyulur: baş düşmanı Kayden.

Yönetmen: Castille Landon

Oyuncular: Manu Bennett, Ryan Bown, Ross Butler

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6. 3391 Kilometre (2024)

6. 3391 Kilometre (2024)

Yalnız bir Türk kızı, Fransa'nın küçük bir kasabasında yaşayan bir oğlanla tanışır. Ayrı yaşamalarına rağmen ortak tuhaflıklar nedeniyle birbirlerine bağlanırlar. Gece geç saatlerde yapılan sohbetler sayesinde yakınlaşırlar ve bir süre sonra fiziksel mesafeyi aşarlar.

Yönetmen: Deniz Enyüksek

Oyuncular: Derya Pınar Ak, Ahmet Haktan Zavlak, Melda Bekcan

7. Turn On (2021 - 2023)

7. Turn On (2021 - 2023)

IMDb: 7.1

Andreas, geçmiş bir aşkın travması nedeniyle erkek kimliğini kaybeden zengin bir genç adamdır. İtibarını ve ailesini korumak için kendisiyle başı dertte olan bir çalışan olan Maria ile evlenir.

Oyuncular: Giorgino Abraham, Clara Bernadeth, Sonia Alyssa

8. Through My Window (2022)

8. Through My Window (2022)

IMDb: 5.5

Raquel'in uzun süredir yan komşusuna olan aşkı, ailesinin itirazlarına rağmen Raquel'in ona karşı hisler geliştirmeye başlamasıyla daha da farklı bir hal alır.

Yönetmen: Marçal Forés

Oyuncular: Clara Galle, Julio Peña, Guillermo Lasheras

Sizin Wattpad hikayelerinden uyarlanan favori film ya da diziniz hangisi? Yorumlara buyrun!

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