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Challengers, Furiosa ve Daha Fazlası! IndieWire 2024 Yılının En Sevilen Filmlerini Açıkladı

Challengers, Furiosa ve Daha Fazlası! IndieWire 2024 Yılının En Sevilen Filmlerini Açıkladı

film
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio İçerik Editörü
16.07.2024 - 15:44

Merhabalar. 2024 yılında sinema dünyasında 'Inside Out 2' ve 'A Quiet Place: Day One' gibi seri filmler damgasını vurmaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta vizyona giren korku filmi 'Longlegs' de bir hayli iddialı. Peki bunların dışında bu yıl vizyona girip de beğenilen hangi filmler var? İşte Indiewire bu açıdan çok harika bir listeyle karşımıza çıkıyor. IndieWire, 2024 yılında vizyona giren ve en beğenilen filmlerin listesini paylaştı. Gelin listeye hep birlikte bakalım.

Kaynak: https://www.indiewire.com/gallery/bes...
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1. The Beast

1. The Beast

IMDb: 6.6

Film, yakın gelecekte yapay zekanın herkesin hayatını kontrol etmesini ve insan duygularının bir tehdit olarak algılanmasını konu alıyor.

Yönetmen: Bertrand Bonello

Oyuncular: Léa Seydoux, George MacKay, Guslagie Malanda

2. The Breaking Ice

2. The Breaking Ice

IMDb: 6.5

Film, yirmili yaşlarındaki üç genç yetişkin insanın kışın kar altında geçen kısa birkaç günde aralarında gelişen ilişkiyi konu alıyor.

Yönetmen: Anthony Chen

Oyuncular: Dongyu Zhou, Haoran Liu, Chuxiao Qu

3. Challengers

3. Challengers

IMDb: 7.3

Eski bir tenis oyuncusu olan ve antrenörlüğe geçiş yapan Tashi, kocasını bir şampiyona dönüştürür. Ancak yenilgi serisinin üstesinden gelmek için eski en iyi arkadaşı ve Tashi'nin eski erkek arkadaşıyla yüzleşmesi gerekiyordur.

Yönetmen: Luca Guadagnino

Oyuncular: Mike Faist, Josh O'Connor, Zendaya

4. Chicken for Linda!

4. Chicken for Linda!

IMDb: 7.1

Sevgi dolu bir anne olan Paulette, kızı Linda'yı haksız yere cezalandırdıktan sonra kendini suçlu hisseder ve bunu telafi etmek için her şeyi yapar. Hatta yemek yapmayı bilmemesine rağmen biberli tavuk yapmaya koyulur.

Yönetmenler: Sébastien Laudenbach, Chiara Malta

Oyuncular: Mélinée Leclerc, Clotilde Hesme, Laetitia Dosch

5. Do Not Expect Too Much from the End of the World

5. Do Not Expect Too Much from the End of the World

IMDb: 7.4

Çok çalışan ve az maaş alan bir yapım asistanı, çok uluslu bir şirket tarafından yaptırılan bir işyeri güvenliği videosunun oyuncu kadrosunu çekmek üzere Bükreş'i dolaşır.

Yönetmen: Radu Jude

Oyuncular: Ilinca Manolache, Ovidiu Pîrsan, Nina Hoss

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6. Evil Does Not Exist

6. Evil Does Not Exist

IMDb: 7

Takumi ve kızı Hana, Tokyo yakınlarındaki Mizubiki Köyü'nde yaşıyordur. Bir gün köy sakinleri, Takumi'nin evinin yakınında, doğaya kaçış imkanı sunacak bir kamp alanı inşa etme planının farkına varırlar.

Yönetmen: Ryûsuke Hamaguchi

Oyuncular: Hitoshi Omika, Ryô Nishikawa, Ryûji Kosaka

7. Femme

7. Femme

IMDb: 7.4

Film, korkunç bir homofobik saldırının hedefi olan, hayatını ve kariyerini mahveden Jules'u konu alıyor. Bu olaydan bir süre sonra saldırganlardan biri olan Preston ile eşcinsel saunasında karşılaşıyor ve intikam peşinde koşuyor.

Yönetmenler: Sam H. Freeman, Ng Choon Ping

Oyuncular: George MacKay, John McCrea, Antonia Clarke

8. The First Omen

8. The First Omen

Genç bir Amerikalı kadın, kilisede hizmet hayatına başlamak için Roma'ya gönderilir, ancak inancını sorgulamasına neden olan bir olayla karşılaşır. Sonrasında kötülüğün doğuşunu ümit eden korkunç bir komployu ortaya çıkarır.

Yönetmen: Arkasha Stevenson

Oyuncular: Nell Tiger Free, Ralph Ineson, Sonia Braga

9. Furiosa: A Mad Max Saga

9. Furiosa: A Mad Max Saga

IMDb: 7.7

Film, hain savaşçı Furiosa'nın Mad Max'le karşılaşmasından ve takım kurmasından önceki başlangıç ​​hikayesini ekranlara taşıyor.

Yönetmen: George Miller

Oyuncular: Anya Taylor-Joy, Chris Hemsworth, Tom Burke

10. I Saw the TV Glow

10. I Saw the TV Glow

IMDb: 5.9

Film, iki gencin doğaüstü bir TV şovuna duydukları aşk nedeniyle yakınlaştıktan sonra programın gizli bir şekilde iptal edilmesini konu alıyor.

Yönetmen: Jane Schoenbrun

Oyuncular: Justice Smith, Brigette Lundy-Paine, Ian Foreman

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IndieWire'a göre 2024'ün en sevilen diğer 10 filmi şu şekilde:

1. Inside the Yellow Cocoon Shell

2. Janet Planet

3. Last Summer

4. The Last Year of Darkness

5. Love Lies Bleeding

6. MaXXXine

7. Pictures of Ghosts

8. Solo

9. Sometimes I Think About Dying

10. Stress Positions

Peki siz bu 20 filmden hangilerini izleyip beğendiniz? Yorumlara buyrun!

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