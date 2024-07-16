Challengers, Furiosa ve Daha Fazlası! IndieWire 2024 Yılının En Sevilen Filmlerini Açıkladı

Merhabalar. 2024 yılında sinema dünyasında 'Inside Out 2' ve 'A Quiet Place: Day One' gibi seri filmler damgasını vurmaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta vizyona giren korku filmi 'Longlegs' de bir hayli iddialı. Peki bunların dışında bu yıl vizyona girip de beğenilen hangi filmler var? İşte Indiewire bu açıdan çok harika bir listeyle karşımıza çıkıyor. IndieWire, 2024 yılında vizyona giren ve en beğenilen filmlerin listesini paylaştı. Gelin listeye hep birlikte bakalım.