Challengers, Furiosa ve Daha Fazlası! IndieWire 2024 Yılının En Sevilen Filmlerini Açıkladı
Challengers, Furiosa ve Daha Fazlası! IndieWire 2024 Yılının En Sevilen Filmlerini Açıkladı
Kaynak: https://www.indiewire.com/gallery/bes...
Merhabalar. 2024 yılında sinema dünyasında 'Inside Out 2' ve 'A Quiet Place: Day One' gibi seri filmler damgasını vurmaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta vizyona giren korku filmi 'Longlegs' de bir hayli iddialı. Peki bunların dışında bu yıl vizyona girip de beğenilen hangi filmler var? İşte Indiewire bu açıdan çok harika bir listeyle karşımıza çıkıyor. IndieWire, 2024 yılında vizyona giren ve en beğenilen filmlerin listesini paylaştı. Gelin listeye hep birlikte bakalım.
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1. The Beast
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2. The Breaking Ice
3. Challengers
4. Chicken for Linda!
5. Do Not Expect Too Much from the End of the World
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6. Evil Does Not Exist
7. Femme
8. The First Omen
9. Furiosa: A Mad Max Saga
10. I Saw the TV Glow
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IndieWire'a göre 2024'ün en sevilen diğer 10 filmi şu şekilde:
Peki siz bu 20 filmden hangilerini izleyip beğendiniz? Yorumlara buyrun!
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