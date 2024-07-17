Kore Dizisi Hayranları Buraya! Netflix'te Gözünüzü Kırpmadan İzleyeceğiniz Birbirinden Muhteşem Kore Dizileri

IMDb: 7.5

Bir zamanlar okulda rakip olan iki parlak doktor şans eseri yeniden bir araya gelir. Her biri hayatın en kötü çöküşüyle ​​karşı karşıya kalır ve beklenmedik bir şekilde birbirlerinde teselli bulurlar.

Oyuncular: Park Hyung-sik, Park Shin-hye, Yoon Park