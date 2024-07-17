Kore Dizisi Hayranları Buraya! Netflix'te Gözünüzü Kırpmadan İzleyeceğiniz Birbirinden Muhteşem Kore Dizileri
Kore Dizisi Hayranları Buraya! Netflix'te Gözünüzü Kırpmadan İzleyeceğiniz Birbirinden Muhteşem Kore Dizileri
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1. True Beauty (2020–2021)
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2. All of Us Are Dead (2022 – )
3. The Glory (2022)
4. Miss Night and Day (2024)
5. Descendants of the Sun (2016)
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6. Vincenzo (2021)
7. Business Proposal (2022)
8. My Name (2021)
9. Alchemy of Souls (2022 - )
10. Doctor Slump (2024)
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