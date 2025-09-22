İki Gün Boyunca Türkiye Genelinde Sinema Biletleri 80 TL Olacak

Birol Güven, X hesabından bir paylaşım yaptı. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından desteklenen Sinema Festivali kapsamında biletler 80 liraya düşecek. Güven, yaptığı paylaşımda “Sinema Festivali Başlıyor. 27-28 Eylül 2025 tarihlerinde, iki gün boyunca 80 şehir 250 lokasyon ve yaklaşık 1.500 salonda tüm filmler sadece 80 TL. Filmler en güzel beyaz perdede izlenir” ifadelerini kullandı.