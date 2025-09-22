onedio
İki Gün Boyunca Türkiye Genelinde Sinema Biletleri 80 TL Olacak

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
22.09.2025 - 08:16

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven, 27-28 Eylül'deki Sinema Festivali kapsamında 80 şehir ve yaklaşık 1500 salonda tüm filmlerin 80 liraya izleneceğini duyurdu.

Sinema festivali kapsamında filmler 80 TL’ye izlenebilecek.

Birol Güven, X hesabından bir paylaşım yaptı. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından desteklenen Sinema Festivali kapsamında biletler 80 liraya düşecek. Güven, yaptığı paylaşımda “Sinema Festivali Başlıyor. 27-28 Eylül 2025 tarihlerinde, iki gün boyunca 80 şehir 250 lokasyon ve yaklaşık 1.500 salonda tüm filmler sadece 80 TL. Filmler en güzel beyaz perdede izlenir” ifadelerini kullandı.

Birol Güven'in paylaşımı şöyle👇🏻

