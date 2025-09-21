Balıkesir Sındırgı'da 5.0 Şiddetinde Deprem: Deprem İstanbul, Bursa ve İzmir'de de Hissedildi
Türkiye yine deprem korkusuyla sallandı. 22 Eylül'ün ilk dakikalarında Marmara Bölgesi'nde birçok bölgeden hissedilen bir deprem meydana geldi. Balıkesir merkezli olduğu düşünülen depremin İzmir'den de hissedildiği bilgisi geliyor.
Kandilli Rasathanesi, depremin 5.0 şiddetinde ve merkez üssünün Balıkesir Sındırgı olduğunu açıkladı.
Balıkesir Sındırgı bir kez daha sallandı.
Geçmis olsun 🙏
Sandalye sallanmaya başlayınca tamam dedim Sındırgıda yine deprem oluyor. Hiç zahmet edip yerimden bile kalkmadım bitmesini bekledim ama feci salladı.
geçmiş olsun Balıkesir