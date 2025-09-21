Balıkesir Sındırgı'da 5.0 Şiddetinde Deprem: Deprem İstanbul, Bursa ve İzmir'de de Hissedildi

Günün ilk dakikalarında Marmara Bölgesi'ni kapsayan geniş bir alanda deprem hissedildi. İzmir'den dahi hissedilen depremin merkez üssünün Balıkesir Sındırgı olduğu tespit edildi. Daha önce defalarca aynı merkezde yaşanan depremlere bir yenisi eklenirken bölge halkı da bir kez daha korku dolu anlar yaşadı.

Sındırgı merkez üssü olarak Kandilli Rasathanesi'ne göre 5.0, AFAD'a göre 4.9 şiddetindeki deprem yerin 7.4 kilometre derinliğinde yaşandı.