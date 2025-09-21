onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Balıkesir Sındırgı'da 5.0 Şiddetinde Deprem: Deprem İstanbul, Bursa ve İzmir'de de Hissedildi

Balıkesir Sındırgı'da 5.0 Şiddetinde Deprem: Deprem İstanbul, Bursa ve İzmir'de de Hissedildi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
22.09.2025 - 00:11

Türkiye yine deprem korkusuyla sallandı. 22 Eylül'ün ilk dakikalarında Marmara Bölgesi'nde birçok bölgeden hissedilen bir deprem meydana geldi. Balıkesir merkezli olduğu düşünülen depremin İzmir'den de hissedildiği bilgisi geliyor. 

Kandilli Rasathanesi, depremin 5.0 şiddetinde ve merkez üssünün Balıkesir Sındırgı olduğunu açıkladı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Balıkesir Sındırgı bir kez daha sallandı.

Balıkesir Sındırgı bir kez daha sallandı.

Günün ilk dakikalarında Marmara Bölgesi'ni kapsayan geniş bir alanda deprem hissedildi. İzmir'den dahi hissedilen depremin merkez üssünün Balıkesir Sındırgı olduğu tespit edildi. Daha önce defalarca aynı merkezde yaşanan depremlere bir yenisi eklenirken bölge halkı da bir kez daha korku dolu anlar yaşadı. 

Sındırgı merkez üssü olarak Kandilli Rasathanesi'ne göre 5.0, AFAD'a göre 4.9 şiddetindeki deprem yerin 7.4 kilometre derinliğinde yaşandı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
withlove_

Geçmis olsun 🙏

onur.ozdemir

Sandalye sallanmaya başlayınca tamam dedim Sındırgıda yine deprem oluyor. Hiç zahmet edip yerimden bile kalkmadım bitmesini bekledim ama feci salladı.