Ali Koç'un Açıklamaları ve TFF Talimatından Sonra Sadettin Saran'ın Başkanlığı Tehlikede mi?
Fenerbahçe Başkan Adayı Sadettin Saran’ın sahibi olduğu bahis platformu Tuttur.com, kulüp başkanlığı sürecinde olası riskler konusunda tartışmaların odağı haline geldi. Spor kamuoyunda ve taraftarlar arasında, Saran’ın başkan olması durumunda kulüp ile bahis şirketi arasındaki olası çıkar çatışmaları konuşulurken, Türkiye Futbol Federasyonu da Disiplin Talimatı uyarısıyla sarı-lacivertli kulübü uyardı. Saran ise kendisine yöneltilen bu iddiaları kesin bir dille reddederek, 'şirket benim kapatırım' resti çekti.
Yaşanan son gelişmeleri derledik...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sadettin Saran'ın adaylık sürecinde en çok konuşulan konu sahip olduğu bahis şirketiydi...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
TFF kulübe yazı göndererek Sadettin Saran'ın adaylığı ile ilgili uyardı mı?
Saran iddiaları reddediyor.
Ali Koç da seçimden bir gün öncesine kadar bu konuyu gündemde tuttu.
Bahis şirketiyle ilgili yeni gelişme yaşandı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın