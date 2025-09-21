onedio
Ali Koç'un Açıklamaları ve TFF Talimatından Sonra Sadettin Saran'ın Başkanlığı Tehlikede mi?

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
21.09.2025 - 22:10

Fenerbahçe Başkan Adayı Sadettin Saran’ın sahibi olduğu bahis platformu Tuttur.com, kulüp başkanlığı sürecinde olası riskler konusunda tartışmaların odağı haline geldi. Spor kamuoyunda ve taraftarlar arasında, Saran’ın başkan olması durumunda kulüp ile bahis şirketi arasındaki olası çıkar çatışmaları konuşulurken, Türkiye Futbol Federasyonu da Disiplin Talimatı uyarısıyla sarı-lacivertli kulübü uyardı. Saran ise kendisine yöneltilen bu iddiaları kesin bir dille reddederek, 'şirket benim kapatırım' resti çekti. 

Yaşanan son gelişmeleri derledik...

Sadettin Saran'ın adaylık sürecinde en çok konuşulan konu sahip olduğu bahis şirketiydi...

Medya sektöründe de yatırımları bulunan Sadettin Saran'ın bir de bahis şirketi var. TFF talimatları açık, böyle bir ismin kulüp başkanlığına onay vermiyor. Ancak Saran'ın açıklamaları ise bir sorun olmadığı yönünde. Son olarak Ali Koç da bu konunun tehlikeli olduğunu iddia etmişti. Tüm süreçte yaşananları yeniden hatırlıyoruz.

TFF kulübe yazı göndererek Sadettin Saran'ın adaylığı ile ilgili uyardı mı?

Fenerbahçe, TFF'ye başvurarak Sadettin Saran'ın adaylık ve kazanması halinde neler olabileceğine dair bilgi istedi. 

TFF ise şu şekilde bir dönüş yaptı: 

Futbol müsabakalarına ilişkin olarak düzenlenen bahis veya benzeri şans oyunları ya da benzerli etkinlik veya işlemleri tanıtan, aracılık eden, düzenleyen veya gerçekleştiren işletme, organizasyon ve kuruluşlarda doğrudan veya dolaylı olarak hiçbir görev veya menfaat sahibi olamazlar.

Bu yasağa aykırı davranan kişiler, 3 aydan 1 yıla kadar müsabakalardan men veya hak mahrumiyeti cezalarıyla karşı karşıya kalır.

Bu düzenleme, FIFA ve UEFA’nın “çıkar çatışmasının önlenmesi” ilkesine de uygundur.

Türkiye Futbol Federasyonu Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca, legal bahis şirketi sahibi kişilerin herhangi bir futbol kulübünde başkan, yönetici veya görevli olmaları mümkün değildir.

Bu yasağın amacı; futbolun etik değerlerini, adil rekabet ortamını ve taraftarların güvenini korumaktır. Dolayısıyla, bahis şirketi sahibi olan bir kişinin spor kulübü yönetimine aday olması ya da görev alması halinde, kulüp ciddi disiplin yaptırımlarıyla karşı karşıya kalabilir.

Bu yaptırımlar arasında para cezaları, hak mahrumiyetleri, hatta kulübe puan silme veya ligden düşürme yaptırımları da gündeme gelebilir.'

Saran iddiaları reddediyor.

“Başkanlığım döneminde sorun yaşanacağı, kulübümüzün zarar göreceği iddiası asılsızdır' diyen Saran, sahip olduğu bahis şirketiyle ilgili hisse devri sürecine dair şunları kaydetti:

'Bakın, defalarca söyledim, bir kez daha söylüyorum: Biz hisse devri için başvuruda bulunduk, inanıyorum ki kabul edilecek. Oldu da bir şekilde kötü niyet oldu ve kabul edilmedi; şirket benim, kapatırım'

Ali Koç da seçimden bir gün öncesine kadar bu konuyu gündemde tuttu.

Ali Koç seçimden önce katıldığı birçok platformda bu konuyu dile getirdi ama son günlerde bu konuda ısrarı arttı. 

Koç, şu ifadelerle rakibine yüklenmişti: 

“Sadettin bey, bahis şirketini satacağını, olmazsa kapatacağını söyledi. Buna da saygı duyarım. Mevzuat ve kanun net olmasına rağmen vicdanen rahatsızlık içermektedir. Sadettin bey, 2 gün ben bakanlığı arıyormuşum gibi bir hava yarattı. Sonra düzeltti. Siz spordan gelen bir aday olarak spor kulübü başkanı veya yönetici olmanıza engel teşkil ettiğini biliyorsunuz. Bunun tehlike oluşturacağını bilmenize rağmen devir işlemleri için neden Ağustos ayının sonunu beklediniz? 

Bu konu neden daha evvel önceliklendirilmedi. Kızınıza devretmeniz bu sorunu aşmıyor. Ben burada anlamakta biraz sıkıntı çekiyorum. Devretmenin ciddi bir süreci var. 

Yarın seçilmeniz halinde Pazartesi sabahı saat 09.00 itibarıyla Fenerbahçe başkanlık makamının inisiyatifi ve geleceği başkasının ellerinde olacağını biliyorsunuz. Biz niye bu riski alıyoruz? Rakibimizin aldığı bahis reklamıyla mücadele ederken Fenerbahçe Başkanı bahis konusundan işlem görürse nasıl bir durum oluşacağını hepiniz benim kadar anlıyorsunuzdur. İnşallah bunlar gerçekleşmez. Bu sorunu çözmeden aday olması ve seçilmesi Fenerbahçe’mizi bilinmeze götürme riski alınıyor. Fenerbahçe ailemizin bu riski almaması gerektiğini düşünüyorum”

Bahis şirketiyle ilgili yeni gelişme yaşandı.

Bahis şirketiyle ilgili yeni gelişme yaşandı.

Başkan seçilmesi halinde Saran’ın sahibi olduğu bahis şirketinin kulüpte sorun yaratabileceği yönündeki tartışmalarda bugün yeni bir gelişme eklendi.

Seçim günü oy verme işlemlerinin tamamlandığı dakikalarda Saran’a ait bahis şirketi tüm operasyonlarını durdurduğunu açıkladı. Para çekim işlemine izin verilen sistemde, para yatırma ve bahis oynama işlemleri durduruldu.

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
