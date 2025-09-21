Ali Koç'un Açıklamaları ve TFF Talimatından Sonra Sadettin Saran'ın Başkanlığı Tehlikede mi?

Fenerbahçe, TFF'ye başvurarak Sadettin Saran'ın adaylık ve kazanması halinde neler olabileceğine dair bilgi istedi.

TFF ise şu şekilde bir dönüş yaptı:

“Futbol müsabakalarına ilişkin olarak düzenlenen bahis veya benzeri şans oyunları ya da benzerli etkinlik veya işlemleri tanıtan, aracılık eden, düzenleyen veya gerçekleştiren işletme, organizasyon ve kuruluşlarda doğrudan veya dolaylı olarak hiçbir görev veya menfaat sahibi olamazlar.

Bu yasağa aykırı davranan kişiler, 3 aydan 1 yıla kadar müsabakalardan men veya hak mahrumiyeti cezalarıyla karşı karşıya kalır.

Bu düzenleme, FIFA ve UEFA’nın “çıkar çatışmasının önlenmesi” ilkesine de uygundur.

Türkiye Futbol Federasyonu Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca, legal bahis şirketi sahibi kişilerin herhangi bir futbol kulübünde başkan, yönetici veya görevli olmaları mümkün değildir.

Bu yasağın amacı; futbolun etik değerlerini, adil rekabet ortamını ve taraftarların güvenini korumaktır. Dolayısıyla, bahis şirketi sahibi olan bir kişinin spor kulübü yönetimine aday olması ya da görev alması halinde, kulüp ciddi disiplin yaptırımlarıyla karşı karşıya kalabilir.

Bu yaptırımlar arasında para cezaları, hak mahrumiyetleri, hatta kulübe puan silme veya ligden düşürme yaptırımları da gündeme gelebilir.'