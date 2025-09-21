Fenerbahçe'de Seçimi Kazanan Sadettin Saran'ın Destekçileri "Gitme Sana Muhtacım" Tezahüratı Yaptı

Fenerbahçe Kulübü’nün seçimli olağanüstü genel kurulunda oy kullanma işlemi bugün tamamlandı. Chobani Stadı bitişiğindeki eski Kenan Evren Lisesi arsasında yapılan kongreye üyeler sabah erken saatlerden itibaren gelerek uzun kuyruklar oluşturdu. Oy verme işlemi saat 10.00’da başlayıp 17.00’de sona ererken, başkan adayları için Ali Koç beyaz, Sadettin Saran ise sarı pusula kullandı.

Yoğun rekabetin yaşandığı seçimde oy sayımları tamamlandı ve Sadettin Saran, mevcut başkan Ali Koç’u geride bırakarak Fenerbahçe’nin yeni başkanı oldu.

Zaferin ardından Saran ve destekçileri büyük bir sevinç yaşarken, tribünlerde de tezahüratlar vardı. Bu tezahüratların en ilginç olanı ise Ali Koç destekçileriyle dalga geçmek için yaptıkları 'Gitme sana muhtacım' tezahüratı ve şarkısıydı.

Kaynak - KAFA Sports