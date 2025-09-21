onedio
Fenerbahçe'de Seçimi Kazanan Sadettin Saran'ın Destekçileri "Gitme Sana Muhtacım" Tezahüratı Yaptı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
21.09.2025 - 21:31

Fenerbahçe Kulübü’nün seçimli olağanüstü genel kurulunda oy kullanma işlemi bugün tamamlandı. Chobani Stadı bitişiğindeki eski Kenan Evren Lisesi arsasında yapılan kongreye üyeler sabah erken saatlerden itibaren gelerek uzun kuyruklar oluşturdu. Oy verme işlemi saat 10.00’da başlayıp 17.00’de sona ererken, başkan adayları için Ali Koç beyaz, Sadettin Saran ise sarı pusula kullandı.

Yoğun rekabetin yaşandığı seçimde oy sayımları tamamlandı ve Sadettin Saran, mevcut başkan Ali Koç’u geride bırakarak Fenerbahçe’nin yeni başkanı oldu.

Zaferin ardından Saran ve destekçileri büyük bir sevinç yaşarken, tribünlerde de tezahüratlar vardı. Bu tezahüratların en ilginç olanı ise Ali Koç destekçileriyle dalga geçmek için yaptıkları 'Gitme sana muhtacım' tezahüratı ve şarkısıydı. 

Kaynak - KAFA Sports

Tezahüratın yapıldığı anlar kameraya da yansıdı:

Ali Koç'a geçtiğimiz dönemde bazı kongre üyelerinin söylediği şarkı eleştirilmişti.

Ali Koç'a geçtiğimiz dönemde bazı kongre üyelerinin söylediği şarkı eleştirilmişti.

Bazı kongre üyeleri Ali Koç'a hitaben 'Gitme sana muhtacım' şarkısı söylemiş ve bu her dönem sık sık eleştirilen ve hatırlatılan bir durum olmuştu.

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
SAYGIN ADAM

Sadettin Saran insallah muaffak olursun ama olmazsan bahane üretme...Fenerbahceyi deneme tahtasina cevirmisler.Keske Aziz Yildirm gelseydi...