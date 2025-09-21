onedio
Haberler
Spor
Futbol
Fenerbahçe
Sadettin Saran Başkan Oldu, Sosyal Medyada Ali Koç'a Sitem, Saran'a Tebrik Vardı

Sadettin Saran Başkan Oldu, Sosyal Medyada Ali Koç'a Sitem, Saran'a Tebrik Vardı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
21.09.2025 - 20:52

Fenerbahçe'de Olağanüstü Kongre sona erdi ve yeni başkan Sadettin Saran seçildi. Sarı lacivertli camiada 7 yıllık Ali Koç dönemi resmen bitince taraftarların belli bir kısmında büyük bir sevinç yaşandı. 

Sadettin Saran'ın gelişine çok sevinen taraftarlar da 2018'i hatırlayarak temkinli bir şekilde sevinçlerini yaşadı. 

Ünlü yorumcuların da temkinli yaklaştığı sonuçlarda yine de camiada değişimin etkisiyle sevinç yaşandı.

Fenerbahçe'de Sadettin Saran dönemi başladı.

Fenerbahçe'de Sadettin Saran dönemi başladı.

Fenerbahçe'de bir dönem asbaşkanlık yapan ancak uzun yıllar dışarıda kalan Sadettin Saran, kulübüne başkan olarak geri dönüyor. 

Ali Koç'a karşı seçimlerde ilk sandıktan itibaren üstünlüğü elden bırakmayan Sadettin Saran, seçimin kazananı oldu.

Kazandıktan sonra taraftarlardan yorumculara kadar birçok kişi tebriklerini iletirken sevinenler de Ali Koç sonrası dönem için hem ümitli hem temkinli konuştular. 

Sosyal medyaya da yansıdı bu temkin ve ümit hali...

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
