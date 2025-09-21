Sadettin Saran Başkan Oldu, Sosyal Medyada Ali Koç'a Sitem, Saran'a Tebrik Vardı
Fenerbahçe'de Olağanüstü Kongre sona erdi ve yeni başkan Sadettin Saran seçildi. Sarı lacivertli camiada 7 yıllık Ali Koç dönemi resmen bitince taraftarların belli bir kısmında büyük bir sevinç yaşandı.
Sadettin Saran'ın gelişine çok sevinen taraftarlar da 2018'i hatırlayarak temkinli bir şekilde sevinçlerini yaşadı.
Ünlü yorumcuların da temkinli yaklaştığı sonuçlarda yine de camiada değişimin etkisiyle sevinç yaşandı.
Fenerbahçe'de Sadettin Saran dönemi başladı.
