Sadettin Saran Başkan Oldu, Sosyal Medyada Ali Koç'a Sitem, Saran'a Tebrik Vardı

Fenerbahçe'de bir dönem asbaşkanlık yapan ancak uzun yıllar dışarıda kalan Sadettin Saran, kulübüne başkan olarak geri dönüyor.

Ali Koç'a karşı seçimlerde ilk sandıktan itibaren üstünlüğü elden bırakmayan Sadettin Saran, seçimin kazananı oldu.

Kazandıktan sonra taraftarlardan yorumculara kadar birçok kişi tebriklerini iletirken sevinenler de Ali Koç sonrası dönem için hem ümitli hem temkinli konuştular.

Sosyal medyaya da yansıdı bu temkin ve ümit hali...