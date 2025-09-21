Kızılcık Şerbeti'nin Fatih'i Doğukan Güngör, Fenerbahçe Kongresinde Oyunu Kime Verdiğini Açıkladı

Fenerbahçe’de mevcut başkan Ali Koç ile Sadettin Saran’ın yarıştığı seçimli olağanüstü genel kurulda ünlü oyuncu Doğukan Güngör de oy kullandı. “Kızılcık Şerbeti” dizisinde hayat verdiği Fatih karakteriyle büyük bir hayran kitlesine ulaşan Güngör’ün kongrede bulunması taraftarların dikkatini çekti.

Genç oyuncu, oyunu kullandıktan sonra kongre alanından çektiği bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşımına “Gücümüz sevdamız” notunu düşen Güngör’ün bu sözleri, kısa sürede sosyal medyada çok konuşuldu.

Fenerbahçe taraftarı olduğu bilinen Doğukan Güngör’ün paylaşımı, etkileşim alırken kullanıcılar arasında farklı yorumlara da yol açtı. Kimi taraftarlar Ali Koç'u desteklediği için tepki gösterirken kimi taraftarlar da bu sebeple oyuncuya destek vermeyi sürdürdü.