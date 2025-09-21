onedio
Kızılcık Şerbeti'nin Fatih'i Doğukan Güngör, Fenerbahçe Kongresinde Oyunu Kime Verdiğini Açıkladı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
21.09.2025 - 17:57

Fenerbahçe’de mevcut başkan Ali Koç ile Sadettin Saran’ın yarıştığı seçimli olağanüstü genel kurulda ünlü oyuncu Doğukan Güngör de oy kullandı. “Kızılcık Şerbeti” dizisinde hayat verdiği Fatih karakteriyle büyük bir hayran kitlesine ulaşan Güngör’ün kongrede bulunması taraftarların dikkatini çekti.

Genç oyuncu, oyunu kullandıktan sonra kongre alanından çektiği bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşımına “Gücümüz sevdamız” notunu düşen Güngör’ün bu sözleri, kısa sürede sosyal medyada çok konuşuldu.

Fenerbahçe taraftarı olduğu bilinen Doğukan Güngör’ün paylaşımı, etkileşim alırken kullanıcılar arasında farklı yorumlara da yol açtı. Kimi taraftarlar Ali Koç'u desteklediği için tepki gösterirken kimi taraftarlar da bu sebeple oyuncuya destek vermeyi sürdürdü.

Doğukan Güngör paylaşımıyla oyunu açıkladı.

İyi bir Fenerbahçe taraftarı olan Doğukan Güngör'ün paylaşımı hem destek hem tepki gördü.

Sarı lacivertli taraftarlar kongre gününde adeta ikiye bölünerek Ali Koç ve Sadettin Saran'ı destekliyor. 

Doğukan Güngör de desteklediği adayı açıkça söyleyerek iki tarafın da bir anda gündemine girdi ve olumlu olumsuz yorumlar aldı.

Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
