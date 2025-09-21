Sizce Fenerbahçe'nin Yeni Başkanı Kim Olacak? Ali Koç mu, Sadettin Saran mı?
Fenerbahçe'de beklenen seçim günü geldi. Seçimli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda bugün yeni başkan belli olacak. Futbol camiasının merakla beklediği seçimde mevcut başkan Ali Koç ile Sadettin Saran yarışıyor.
Peki sizce Fenerbahçe'nin yeni başkanı kim olacak?
'Şampiyonluk sözümüz var, olmazsak sene sonu hesaplaşma.' diyen Ali Koç mu?
Yoksa 'Bugün Fenerbahçe'nin bayramı.' diyen Sadettin Saran mı?
Peki kimin Fenerbahçe başkanı olmasını istersiniz?
