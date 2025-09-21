onedio
article/comments
article/share
Haberler
Test
Anket
Sizce Fenerbahçe'nin Yeni Başkanı Kim Olacak? Ali Koç mu, Sadettin Saran mı?

Sizce Fenerbahçe'nin Yeni Başkanı Kim Olacak? Ali Koç mu, Sadettin Saran mı?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
21.09.2025 - 14:28

Fenerbahçe'de beklenen seçim günü geldi. Seçimli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda bugün yeni başkan belli olacak. Futbol camiasının merakla beklediği seçimde mevcut başkan Ali Koç ile Sadettin Saran yarışıyor.

Peki sizce Fenerbahçe'nin yeni başkanı kim olacak? 

'Şampiyonluk sözümüz var, olmazsak sene sonu hesaplaşma.' diyen Ali Koç mu?

Yoksa 'Bugün Fenerbahçe'nin bayramı.' diyen Sadettin Saran mı?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sizce Fenerbahçe'nin yeni başkanı kim olacak?

Peki kimin Fenerbahçe başkanı olmasını istersiniz?

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
3
3
2
1
1
1
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın