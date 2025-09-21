onedio
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Galatasaray'a Rakip Olan Frankfurt, Can Uzun İçin Rekor Bonservis İstedi: Arda Turan'ı Geçebilir

Galatasaray'a Rakip Olan Frankfurt, Can Uzun İçin Rekor Bonservis İstedi: Arda Turan'ı Geçebilir

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
21.09.2025 - 17:22

Eintracht Frankfurt’un kadrosuna kattığı genç forvet Can Uzun, kısa sürede dikkatleri üzerine çekti. Nürnberg altyapısından yetişen 2005 doğumlu golcü, hem Almanya hem de Türkiye için milli takım tercihiyle de gündem olmuştu. Can, Türkiye'yi seçerken kulübünde de attığı gollerle gündem olmayı sürdürüyor.

Son olarak Galatasaray ağlarını sarsan genç yıldız için Frankfurt'ta istediği bedeli belirledi. 

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sezona harika bir başlangıç yapmtı.

Sezona harika bir başlangıç yapmtı.

Can Uzun, Eintracht Frankfurt formasıyla 2025-26 sezonuna hızlı başladı. Bundesliga’da üç maçta üç gol atarken, Şampiyonlar Ligi’ndeki Galatasaray mücadelesinde performansıyla dikkat çekti ve skor buldu. Genç futbolcu, hem gol yollarındaki etkisiyle hem de forma giydiği maçlarda gösterdiği enerjiyle teknik direktörün vazgeçilmezlerinden olmaya aday görünüyor.

Bild, Frankfurt'un Can Uzun için gelecek tekliflerden beklentisini açıkladı.

Bild, Frankfurt'un Can Uzun için gelecek tekliflerden beklentisini açıkladı.

Bild’in haberine göre Eintracht Frankfurt, geçen sezon 11 milyon Euro’ya kadrosuna kattığı milli futbolcu için yeni bonservis planını belirledi. Alman temsilcisinin, 19 yaşındaki yıldızı için 80 milyon Euro talep ettiği ve bu rakamın altındaki teklifleri değerlendirmeye almayı düşünmediği aktarıldı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın