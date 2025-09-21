Galatasaray'a Rakip Olan Frankfurt, Can Uzun İçin Rekor Bonservis İstedi: Arda Turan'ı Geçebilir

Bild’in haberine göre Eintracht Frankfurt, geçen sezon 11 milyon Euro’ya kadrosuna kattığı milli futbolcu için yeni bonservis planını belirledi. Alman temsilcisinin, 19 yaşındaki yıldızı için 80 milyon Euro talep ettiği ve bu rakamın altındaki teklifleri değerlendirmeye almayı düşünmediği aktarıldı.