12 Dev Adam'da Alperen Şengün, Ercan Osmani'ye Verdiği Rolex Sözünü Tuttu

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
20.09.2025 - 23:05

EuroBasket 2025 bize hayli güzel anı ve bir gümüş madalya olarak geri döndü. Bu anların en özeli ise Yunanistan maçında yaşanmıştı. 

Takımdaki birlik ve beraberlik; sahadaki oyun, tabeladaki fark ile birlikte büyük bir keyif yaşamıştık. Alperen Şengün'ün yıldız olarak MVP olmasına alıştığımız turnuvada o maça damgasını vuran ise Ercan Osmani olmuştu. Özellikle Giannis'e yaptığı savunma ile NBA yıldızını sahadan silen Ercan, maç sonu bir ödül de Alperen'den almıştı. 

O söz bugün tutuldu.

Alperen Şengün, turnuvanın ilk 5'ine seçilmeyi en çok hak eden isimlerdendi.

Yunanistan maçında da sayıları, asistleri ve savunmasıyla takıma çok şey verdi ama o maçın kilit ismi maçın MVP'si de olan Ercan Osmani'ydi. Giannis'i adeta sahadan silen ve maçı tamamlayamamasına neden olan Ercan turnuvaya damga vuran performanslardan birine imza atmıştı. 

Maç sonunda Alperen'de Ercan'ın performansını överken 'Bugün 20 üstü atarsan sana Rolex alacağım dedim ona, şimdi ona sözümü tutacağım' diyerek hepimizi gülümsetmişti.

Alperen bugün o sözü tuttu.

Instagram'dan bir story paylaşan Alperen Şengün, storyde Ercan Osmani'ye Rolex verirken görülüyor. 'Sözler tutuldu' diyen Alperen'in paylaşımı sosyal medyada da çok konuşuldu.

Peki Rolex'in hangi modelini hediye etti?

Alperen Şengün'ün Ercan Osmani'ye hediye ettiği saat Rolex'in Submarine Date modeli olduğu düşünülüyor.

