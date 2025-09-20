12 Dev Adam'da Alperen Şengün, Ercan Osmani'ye Verdiği Rolex Sözünü Tuttu
EuroBasket 2025 bize hayli güzel anı ve bir gümüş madalya olarak geri döndü. Bu anların en özeli ise Yunanistan maçında yaşanmıştı.
Takımdaki birlik ve beraberlik; sahadaki oyun, tabeladaki fark ile birlikte büyük bir keyif yaşamıştık. Alperen Şengün'ün yıldız olarak MVP olmasına alıştığımız turnuvada o maça damgasını vuran ise Ercan Osmani olmuştu. Özellikle Giannis'e yaptığı savunma ile NBA yıldızını sahadan silen Ercan, maç sonu bir ödül de Alperen'den almıştı.
O söz bugün tutuldu.
Alperen Şengün, turnuvanın ilk 5'ine seçilmeyi en çok hak eden isimlerdendi.
Alperen bugün o sözü tuttu.
Peki Rolex'in hangi modelini hediye etti?
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
