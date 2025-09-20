Fenerbahçe Olağanüstü Kongresi'nde Aziz Yıldırım'ın Reddedilmesini İstediği Maddeler Reddedildi
Fenerbahçe, yeni yönetimini belirlemek üzere 91. Olağanüstü Kongre’ye başladı. Seçimde, yedi yılı aşkın süredir başkanlık yapan Ali Koç ile eski başkan Aziz Yıldırım döneminde futbol şube sorumlusu olan Saadettin Saran yarışıyor. Başkanlık oylaması 21 Eylül’de saat 10.00’da başlayıp 17.00’de sona erecek.
Kongrede mali konularla ilgili oylanan maddeler ise krize neden oldu. Aziz Yıldırım'ın veto edilmesini söylediği maddeler tek tek reddedildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İki adayı da desteklemediğini açıklayan Aziz Yıldırım üç madde konusunda taraftarı uyarmıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bugün yapılan kongrede Aziz Yıldırım'ın işaret ettiği maddeler reddedildi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın