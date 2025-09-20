onedio
Fenerbahçe Olağanüstü Kongresi'nde Aziz Yıldırım'ın Reddedilmesini İstediği Maddeler Reddedildi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
20.09.2025 - 19:39

Fenerbahçe, yeni yönetimini belirlemek üzere 91. Olağanüstü Kongre’ye başladı. Seçimde, yedi yılı aşkın süredir başkanlık yapan Ali Koç ile eski başkan Aziz Yıldırım döneminde futbol şube sorumlusu olan Saadettin Saran yarışıyor. Başkanlık oylaması 21 Eylül’de saat 10.00’da başlayıp 17.00’de sona erecek.

Kongrede mali konularla ilgili oylanan maddeler ise krize neden oldu. Aziz Yıldırım'ın veto edilmesini söylediği maddeler tek tek reddedildi.

İki adayı da desteklemediğini açıklayan Aziz Yıldırım üç madde konusunda taraftarı uyarmıştı.

Aziz Yıldırım kongreye dair yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

'Camiamızın seçilecek olan yeni yönetim kuruluna, olması gerekenin üzerinde yetki tanıyan ve yönetimi, kulübün sahibi konumuna taşıyan, 11, 12 ve 13.maddelerin veto edilmesini önemle tavsiye ediyorum. Söz konusu maddeler, genel kurul üyelerimizin, kulübün sahip olduğu varlıklar üzerindeki söz haklarını tümüyle yönetim kuruluna devretmekte, bu durum kulüp üyelerinin karar mekanizmasındaki etkinliğini sıfıra indirmektedir.'

Bugün yapılan kongrede Aziz Yıldırım'ın işaret ettiği maddeler reddedildi.

Fenerbahçe’de Olağanüstü Genel Kurul’da Aziz Yıldırım’ın gündeme getirdiği 11, 12 ve 13. maddeler oy çokluğuyla reddedildi. Yıldırım, önceden bu maddelerin kabul edilmemesi gerektiğini belirtmişti; söz konusu maddeler, gayrimenkul ve taşınmazlarla ilgili yönetim yetkilerini kapsıyordu.

İtirazlar üzerine üç kez sayılan oylama sonucu değiştirmedi. Ali Koç kürsüye gelerek bu maddelerin geçmesi gerektiğini anlattı. 'İstifa' sesleriyle karşılaşan Koç, 'İstifa demenize gerek yok, yarın seçim var' diyerek taraftarı yanıtladı.

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
