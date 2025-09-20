Fenerbahçe Olağanüstü Kongresi'nde Aziz Yıldırım'ın Reddedilmesini İstediği Maddeler Reddedildi

Fenerbahçe, yeni yönetimini belirlemek üzere 91. Olağanüstü Kongre’ye başladı. Seçimde, yedi yılı aşkın süredir başkanlık yapan Ali Koç ile eski başkan Aziz Yıldırım döneminde futbol şube sorumlusu olan Saadettin Saran yarışıyor. Başkanlık oylaması 21 Eylül’de saat 10.00’da başlayıp 17.00’de sona erecek.

Kongrede mali konularla ilgili oylanan maddeler ise krize neden oldu. Aziz Yıldırım'ın veto edilmesini söylediği maddeler tek tek reddedildi.