UEFA ve FIFA'ya Yapılan Baskılar Karşılık Buluyor: UEFA, İsrail'i Men Etmeyi Görüşebilir
İsrail’in Gazze’deki soykırımı spor dünyasında da tepkilere yol açıyor. Birçok ülke, İsrail’in UEFA ve FIFA organizasyonlarından men edilmesi gerektiğini savunuyor. Rusya’nın Ukrayna işgali sonrası hızla spordan dışlandığını hatırlatan çevreler, aynı uygulamanın İsrail için de geçerli olmasını istiyor. Bu çağrıya destek veren isimler arasında sporcular ve aktivistler de yer alıyor.
İsrail basını ise çekindikleri bu konunun kısa sürede başlarına geleceğine dair haberler yapmaya başladı.
UEFA'ya bir süredir İsrail konusunda büyük bir baskı var.
Katar baskıyı yaptı, İsrail'e yol göründü.
