UEFA ve FIFA'ya Yapılan Baskılar Karşılık Buluyor: UEFA, İsrail'i Men Etmeyi Görüşebilir

Hakan Karakoca
20.09.2025 - 17:23

İsrail’in Gazze’deki soykırımı spor dünyasında da tepkilere yol açıyor. Birçok ülke, İsrail’in UEFA ve FIFA organizasyonlarından men edilmesi gerektiğini savunuyor. Rusya’nın Ukrayna işgali sonrası hızla spordan dışlandığını hatırlatan çevreler, aynı uygulamanın İsrail için de geçerli olmasını istiyor. Bu çağrıya destek veren isimler arasında sporcular ve aktivistler de yer alıyor.

İsrail basını ise çekindikleri bu konunun kısa sürede başlarına geleceğine dair haberler yapmaya başladı. 

Kaynak - Oksijen

UEFA'ya bir süredir İsrail konusunda büyük bir baskı var.

İsrail’in UEFA organizasyonlarından men edilmesi için üye ülkelerden artan bir baskı var. Katar’ın öncülük ettiği diplomasi trafiğiyle birçok ülke oylamada İsrail’in ihracını destekleme eğiliminde. 

UEFA ve FIFA, savaşın dördüncü gününde Rusya'yı tüm turnuvalardan men ettiğini açıklamıştı. 800 güne yaklaşan savaşta İsrail'e kınama bile olmaması futbol severlerin tepkisini çekiyor.

Filistinli birçok sporcu İsrail'in soykırımında yaşamını yitirdi ve UEFA ile FIFA bunlara da sessiz kaldı.

Katar baskıyı yaptı, İsrail'e yol göründü.

UEFA İcra Komitesi’nin salı günü yapacağı toplantıda, İsrail milli takımı ile kulüplerinin Avrupa kupalarından men edilip edilmeyeceğine dair kritik bir oylama yapılması bekleniyor. İsrail basınında yer alan haberlere göre Katar, son bir haftadır yoğun diplomasi trafiği yürüterek konunun gündeme alınması için bastırıyor ve üye ülkeleri ikna etmeye çalışıyor. Şu anda yalnızca birkaç ülkenin karara karşı olduğu, çoğunluğun ise İsrail’in organizasyonlardan ihraç edilmesinden yana olduğu ifade ediliyor. Öte yandan İsrail Futbol Federasyonu, oylamanın gerçekleşmemesi için UEFA nezdinde yoğun girişimlerde bulunuyor ve diplomatik kanalları devreye sokuyor.

