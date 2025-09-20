UEFA ve FIFA'ya Yapılan Baskılar Karşılık Buluyor: UEFA, İsrail'i Men Etmeyi Görüşebilir

İsrail’in UEFA organizasyonlarından men edilmesi için üye ülkelerden artan bir baskı var. Katar’ın öncülük ettiği diplomasi trafiğiyle birçok ülke oylamada İsrail’in ihracını destekleme eğiliminde.

UEFA ve FIFA, savaşın dördüncü gününde Rusya'yı tüm turnuvalardan men ettiğini açıklamıştı. 800 güne yaklaşan savaşta İsrail'e kınama bile olmaması futbol severlerin tepkisini çekiyor.

Filistinli birçok sporcu İsrail'in soykırımında yaşamını yitirdi ve UEFA ile FIFA bunlara da sessiz kaldı.