onedio
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Voleybol
Tarihimizde İlk! Filenin Efeleri Çeyrek Finale Çıktı

Tarihimizde İlk! Filenin Efeleri Çeyrek Finale Çıktı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
20.09.2025 - 12:47

A Milli Erkek Voleybol Takımımız, Filipinler'de düzenlenen 2025 Dünya Şampiyonası son 16 turunda Hollanda'yı 3-1 yenerek büyük başarıya imza attı. Filenin Efeleri çeyrek finale çıktı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Filenin Efeleri ilk kez çeyrek finalde!

Filenin Efeleri ilk kez çeyrek finalde!

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Filipinler'in başkenti Manila'da Pasay City'de bulunan Mall of Asia Arena'da düzenlenen FIVB Voleybol Erkekler Dünya Şampiyonası'nda son 16 turu maçında Hollanda ile karşılaştı.

Nefes kesen mücadeleye imza atan Filenin Efeleri, Dünya Şampiyonası'nda Hollanda'yı 3-1 yenerek tarihinde ilk kez çeyrek finale yükseldi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
17
6
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın