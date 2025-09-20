Tarihimizde İlk! Filenin Efeleri Çeyrek Finale Çıktı
A Milli Erkek Voleybol Takımımız, Filipinler'de düzenlenen 2025 Dünya Şampiyonası son 16 turunda Hollanda'yı 3-1 yenerek büyük başarıya imza attı. Filenin Efeleri çeyrek finale çıktı.
Filenin Efeleri ilk kez çeyrek finalde!
