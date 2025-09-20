Efe Mandıracı Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli? Efe Mandıracı Hangi Takımda Oynuyor?

Tam adı Ramazan Efe Mandıracı olan sporcu, 1 Nisan 2002’de Aydın’ın Kuşadası ilçesinde doğdu. 2,03 metre boyundaki Mandıracı, smaçör pozisyonunda görev yapıyor. Voleybola Arkas Spor altyapısında başlayan genç yetenek, kısa sürede A takıma yükseldi. Hem kulüp hem de milli takım düzeyinde başarılarıyla dikkat çekiyor.

Efe Mandıracı Kaç Yaşında?

1 Nisan 2002 doğumlu olan Efe Mandıracı, 2025 yılı itibarıyla 23 yaşındadır.

Efe Mandıracı Nereli?

Efe Mandıracı, Aydın’ın Kuşadası ilçesinde dünyaya gelmiştir.

Efe Mandıracı Evli mi?

Efe Mandıracı, 19 Ekim 2023’te milli tekvandocu Zeliha Ağrıs ile evlendi. Avrupa ve dünya şampiyonlukları bulunan Ağrıs ile yaptığı evlilik, spor kamuoyunda ilgiyle karşılandı.