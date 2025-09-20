onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Biyografi
Efe Mandıracı Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli? Efe Mandıracı Hangi Takımda Oynuyor?

Efe Mandıracı Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli? Efe Mandıracı Hangi Takımda Oynuyor?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
20.09.2025 - 13:11

Voleybolun parlayan isimlerinden Efe Mandıracı, son dönemin en çok araştırılan sporcularından biri. Mandıracı, milli takım performansı ve Avrupa’daki kariyeriyle gündemde. Hem kulüp şampiyonlukları hem de bireysel ödülleri dikkat çekmektedir. Özel hayatıyla da spor kamuoyunun ilgisini üzerine topladı.

Peki Efe Mandıracı kimdir, kaç yaşında ve nereli? Efe Mandıracı evli mi? İşte detaylar...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Efe Mandıracı Kimdir?

Efe Mandıracı Kimdir?

Tam adı Ramazan Efe Mandıracı olan sporcu, 1 Nisan 2002’de Aydın’ın Kuşadası ilçesinde doğdu. 2,03 metre boyundaki Mandıracı, smaçör pozisyonunda görev yapıyor. Voleybola Arkas Spor altyapısında başlayan genç yetenek, kısa sürede A takıma yükseldi. Hem kulüp hem de milli takım düzeyinde başarılarıyla dikkat çekiyor.

Efe Mandıracı Kaç Yaşında?

1 Nisan 2002 doğumlu olan Efe Mandıracı, 2025 yılı itibarıyla 23 yaşındadır.

Efe Mandıracı Nereli?

Efe Mandıracı, Aydın’ın Kuşadası ilçesinde dünyaya gelmiştir. 

Efe Mandıracı Evli mi?

Efe Mandıracı, 19 Ekim 2023’te milli tekvandocu Zeliha Ağrıs ile evlendi. Avrupa ve dünya şampiyonlukları bulunan Ağrıs ile yaptığı evlilik, spor kamuoyunda ilgiyle karşılandı.

Efe Mandıracı Hangi Pozisyonda Oynuyor?

Efe Mandıracı Hangi Pozisyonda Oynuyor?

Mandıracı, voleybolda smaçör pozisyonunda forma giymektedir. Yüksek blok kabiliyeti, güçlü servisleri ve etkili hücumlarıyla bu pozisyonun en önemli isimlerinden biri olarak gösterilmektedir.

Efe Mandıracı Boyu Kaç?

Genç sporcu 2,03 metre boyundadır.

Efe Mandıracı Hangi Takımda Oynuyor?

Efe Mandıracı Hangi Takımda Oynuyor?

Profesyonel kariyerine Arkas Spor’da başlayan Mandıracı, 2019-20 sezonunda Efeler Ligi’nde forma giymeye başladı. 2020’den 2024’e kadar Arkas Spor’da oynadı ve burada Kupa Voley ile Şampiyonlar Kupası şampiyonlukları yaşadı. 

2024-25 sezonunda ise İtalya’nın Superlega ligi ekiplerinden You Energy Volley’e transfer oldu. A Milli Takım’da da 2021’den itibaren forma giyiyor ve Avrupa Altın Ligi’nde altın madalya kazanmış bulunuyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın