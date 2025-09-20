onedio
Fenerbahçe Başkanlık Seçimi Ne Zaman? 2025 Fenerbahçe Kongresi Tarihi

Fenerbahçe Başkanlık Seçimi Ne Zaman? 2025 Fenerbahçe Kongresi Tarihi

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
20.09.2025 - 09:23

Fenerbahçe Spor Kulübü’nde 2025 başkanlık seçimi heyecanı giderek artıyor. Taraftarlar ve üyeler, kulübün yeni başkanını belirleyecek kongreyi merakla bekliyor. Sarı-lacivertli camia için tarihi öneme sahip seçim, kulübün geleceğini şekillendirecek kritik bir süreç olarak görülüyor. Mevcut başkan Ali Koç’un yanı sıra iş insanı Sadettin Saran’ın da yarışa girmesi heyecanı artırıyor. 

Peki, Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman yapılacak, hangi gün düzenlenecek?

Fenerbahçe Başkanlık Seçimi Ne Zaman, Saat Kaçta?

Fenerbahçe Başkanlık Seçimi Ne Zaman, Saat Kaçta?

Fenerbahçe Spor Kulübü’nün resmi açıklamasına göre, Seçimli Olağanüstü Genel Kurul 20-21 Eylül 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Kongre, Chobani Stadı’nın yanında bulunan Kenan Evren Lisesi arazisinde saat 10.30’da başlayacak.

İlk gün faaliyet raporları ve mali tablolar üyelerin oyuna sunulacak. Başkanlık seçimi ise genel kurulun ikinci günü olan 21 Eylül Pazar günü yapılacak. Oy verme işlemleri saat 10.00 ile 17.00 arasında 50 sandıkta gerçekleşecek.

Fenerbahçe Başkanlık Seçimi İçin Adaylar Kimler?

Fenerbahçe Başkanlık Seçimi İçin Adaylar Kimler?

Seçimde mevcut başkan Ali Koç ve iş insanı Sadettin Saran yarışacak.

Ali Koç, dördüncü kez başkanlık için üyelerden destek isteyecek. Sadettin Saran ise kulübün 34. başkanı olmak için adaylığını açıkladı. Daha önce başkan adayı olan Hakan Bilal Kutlualp, Sadettin Saran lehine çekilerek seçimde iki adayın kalmasına yol açtı.

Seçimde Kaç Kişi Oy Kullanacak?

Seçimde Kaç Kişi Oy Kullanacak?

Fenerbahçe Kulübü’nden yapılan açıklamaya göre seçimde 49 bin 268 kongre üyesi oy kullanma hakkına sahip. Bu üyelerden yaklaşık 30 bininin sandığa gitmesi bekleniyor.

Katılım sayısının 2024 yılındaki 27 bin 489 kişilik rekoru aşarak kulüp tarihine geçmesi öngörülüyor. Sandıkların açılmasının ardından oylar divan başkanlığı gözetiminde sayılacak ve günün sonunda Fenerbahçe’nin yeni başkanı resmen açıklanacak.

Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
