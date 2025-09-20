Fenerbahçe Başkanlık Seçimi Ne Zaman? 2025 Fenerbahçe Kongresi Tarihi

Seçimde mevcut başkan Ali Koç ve iş insanı Sadettin Saran yarışacak.

Ali Koç, dördüncü kez başkanlık için üyelerden destek isteyecek. Sadettin Saran ise kulübün 34. başkanı olmak için adaylığını açıkladı. Daha önce başkan adayı olan Hakan Bilal Kutlualp, Sadettin Saran lehine çekilerek seçimde iki adayın kalmasına yol açtı.