Sadettin Saran Kimdir? Saran Holding'in Kurucusu Sadettin Saran'ın Kariyer Hayatı ve Biyografisi
Sadettin Saran Kimdir? Saran Holding'in Kurucusu Sadettin Saran'ın Kariyer Hayatı ve Biyografisi
Ünlü iş insanı Sadettin Saran, spor dünyasının nabzını tutan isimler arasında yer alıyor. Saran Holding yönetim kurulu başkanı Sadettin Saran'ın hayatı ve kariyeri de sık sık gündeme geliyor. Yaptığı açıklamalar ve yürüttüğü çalışmalarla gündeme gelen isim bu kez de yasa dışı bahis soruşturması kapsamında ifade verdiği iddiası ile dikkatleri üzerine çekti. Peki, Sadettin Saran kimdir?
İşte, detaylar..
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Sadettin Saran Kimdir?
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Sadettin Saran'ın Sporculuk Kariyeri
Sadettin Saran'ın Kariyeri
Saadettin Saran'ın Spor Dünyasındaki Yeri
Sadettin Saran'ın Ailesi
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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