Sadettin Saran Kimdir? Saran Holding'in Kurucusu Sadettin Saran'ın Kariyer Hayatı ve Biyografisi

Sadettin Saran, üniversite öğrenimin ardından Türkiye'ye dönerek T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda göreve başladı. 1990 ila 1995 yıllarında Amerikan uzay ve savunma sanayi kuruluşu Martin Marietta çatısı altında Ankara temsilsi oldu. Spor ve yayıncılık kariyerinden de vazgeçmeyen Saran, ESPN'in Türkiye temsilciliğini aldı. Böylece spor yayıncılığının yanı sıra yayın hakları alanında rol almaya başladı.

1995 yılında ise Saran Holding'i kurdu. Saran Group çatısı altında, spor, medya, turizm, havacılık sektörleri dahil olmak üzere 6 alanda 30 şirket bulunuyor. S Sport, Radyospor, Radyo Müzik, Radyo Trafik, Ajansspor internet sitesi ve tuttur.com Sadettin Saran'a ait.