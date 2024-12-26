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Sadettin Saran Kimdir? Saran Holding'in Kurucusu Sadettin Saran'ın Kariyer Hayatı ve Biyografisi

Sadettin Saran Kimdir? Saran Holding'in Kurucusu Sadettin Saran'ın Kariyer Hayatı ve Biyografisi

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
27.12.2024 - 00:55

Ünlü iş insanı Sadettin Saran, spor dünyasının nabzını tutan isimler arasında yer alıyor. Saran Holding yönetim kurulu başkanı Sadettin Saran'ın hayatı ve kariyeri de sık sık gündeme geliyor. Yaptığı açıklamalar ve yürüttüğü çalışmalarla gündeme gelen isim bu kez de yasa dışı bahis soruşturması kapsamında ifade verdiği iddiası ile dikkatleri üzerine çekti. Peki, Sadettin Saran kimdir? 

İşte, detaylar..

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Sadettin Saran Kimdir?

Sadettin Saran Kimdir?

Sadettin Saran, 30 Ağustos 1964 tarihinde Amerika'nın Denver kentinde dünyaya geldi. Ailedeki 4 erkek kardeş arasında en büyük olan Saran, küçük yaşta Türkiye'ye geldi. 

İlkokul, ortaokul ve lise eğitimini Türkiye'de tamamlayan Sadettin Saran, üniversite eğitimi için yeniden Amerika'ya gitti. Amerika'da spor bursu ile Kentucky Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü’nde eğitim alan Saran, eğitimi sırasında bir yandan da televizyon yayıncılığı ile ilgilendi. Entertainment and Sports Programming Network adlı kuruluşta çalıştı.

Sadettin Saran'ın Sporculuk Kariyeri

Sadettin Saran'ın Sporculuk Kariyeri

Üniversite yıllarında okulun yüzme takımı kaptanı olarak, iki yıl en değerli sporcu seçildi. 1984 ila 1985 yıllarında Türkiye'de yüzme milli takımı kaptanlığı yaptı. Aynı dönemde, Master Cumhuriyet Şampiyonası’nda 50 metre serbest ve 50 metre kelebekte Türkiye rekoru kırdı.

Sadettin Saran'ın Kariyeri

Sadettin Saran'ın Kariyeri

Sadettin Saran, üniversite öğrenimin ardından Türkiye'ye dönerek T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda göreve başladı. 1990 ila 1995 yıllarında Amerikan uzay ve savunma sanayi kuruluşu Martin Marietta çatısı altında Ankara temsilsi oldu. Spor ve yayıncılık kariyerinden de vazgeçmeyen Saran, ESPN'in Türkiye temsilciliğini aldı. Böylece spor yayıncılığının yanı sıra yayın hakları alanında rol almaya başladı. 

1995 yılında ise Saran Holding'i kurdu. Saran Group çatısı altında, spor, medya, turizm, havacılık sektörleri dahil olmak üzere 6 alanda 30 şirket bulunuyor. S Sport, Radyospor, Radyo Müzik, Radyo Trafik, Ajansspor internet sitesi ve tuttur.com Sadettin Saran'a ait.

Saadettin Saran'ın Spor Dünyasındaki Yeri

Saadettin Saran'ın Spor Dünyasındaki Yeri

Sadettin Saran, Fenerbahçe Spor Kulübü'nün Yüksek Divan Kurulu üyesidir. Saran, ayrıca 2004 yılında Bundesliga kulübü Borussia Dortmund'un 4 milyon euro değerindeki hissesini satın aldı. Ancak Almanya'dan gelen tepkiler dolayısıyla bu macerası kısa sürdü ve hisseleri 2005 yılında sattı.

Sadettin Saran'ın Ailesi

Sadettin Saran'ın Ailesi

Ünlü iş insanı Sadettin Saran, iki kez dünyaevine girdi. Saran'ın son evliliği 2017 yılında boşanma ile sonuçlandı. Saran, aynı zamanda iki çocuk babası. 

Saran bir dönem magazin dünyasının da dikkatini çeken bir birliktelik yaşamış ve Hülya Avşar ile gündeme gelmişti.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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