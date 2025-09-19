Eric Cantona, FIFA ve UEFA'ya İsrail'i Men Etme Çağrısında Bulundu
Eski futbolcu Éric Cantona, Londra’da düzenlenen “Together for Palestine” konserinde dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Cantona, FIFA ve UEFA’ya İsrail’in uluslararası futbol organizasyonlarından men edilmesi çağrısı yaptı. Ünlü isim, sporun sadece spor olmadığını vurgularken siyasi ve kültürel yönüne dikkat çekti. Cantona’nın sözleri kısa sürede sosyal medyada geniş yankı buldu.
Eric Cantona, futbolu bıraktan sonra tam bir aktivist olarak yaşıyor.
"Rusya'yı 4 günde attınız"
