Eric Cantona, FIFA ve UEFA'ya İsrail'i Men Etme Çağrısında Bulundu

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
19.09.2025 - 22:19

Eski futbolcu Éric Cantona, Londra’da düzenlenen “Together for Palestine” konserinde dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Cantona, FIFA ve UEFA’ya İsrail’in uluslararası futbol organizasyonlarından men edilmesi çağrısı yaptı. Ünlü isim, sporun sadece spor olmadığını vurgularken siyasi ve kültürel yönüne dikkat çekti. Cantona’nın sözleri kısa sürede sosyal medyada geniş yankı buldu.

Eric Cantona, futbolu bıraktan sonra tam bir aktivist olarak yaşıyor.

Anti kapitalist hareketlerin içinde olan efsane futbolcu, siyasi söylemleriyle de Fransa'da gündemi belirliyor. İsrail karşısında Filistin'in önemli savunucularından olan Cantona, Filistin yararına düzenlenen bir gecede UEFA ve FIFA'ya seslendi.

"Rusya'yı 4 günde attınız"

Cantona yaptığı açıklamada FIFA ve UEFA'ya seslendi.

Cantona yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: 

'Uluslararası futbol sadece spor değildir. Aynı zamanda kültürel, siyasi ve bir tür yumuşak güçtür; çünkü bir ülke dünya sahnesinde kendini temsil eder. Artık İsrail’in bu ayrıcalıktan mahrum bırakılmasının zamanı geldi”

Daha önce de Filistin davasına destek veren Cantona, sözlerini Rusya örneğiyle sürdürdü: 

“FIFA ve UEFA, Ukrayna’ya savaş açmasından dört gün sonra Rusya’yı men etmişti. Şimdi ise Amnesty International’ın ‘soykırım’ olarak tanımladığı sürecin başlamasının üzerinden 716 gün geçti, ama İsrail hâlâ sahaya çıkabiliyor. Bu çifte standart neden? FIFA ve UEFA İsrail’i men etmeli. Kulüpler, İsrail takımlarına karşı oynamayı reddetmeli. Günümüz futbolcuları da İsrail ekiplerine karşı sahaya çıkmayı kabul etmemeli.”

Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
