Eric Cantona, FIFA ve UEFA'ya İsrail'i Men Etme Çağrısında Bulundu

Cantona yaptığı açıklamada FIFA ve UEFA'ya seslendi.

Cantona yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

'Uluslararası futbol sadece spor değildir. Aynı zamanda kültürel, siyasi ve bir tür yumuşak güçtür; çünkü bir ülke dünya sahnesinde kendini temsil eder. Artık İsrail’in bu ayrıcalıktan mahrum bırakılmasının zamanı geldi”

Daha önce de Filistin davasına destek veren Cantona, sözlerini Rusya örneğiyle sürdürdü:

“FIFA ve UEFA, Ukrayna’ya savaş açmasından dört gün sonra Rusya’yı men etmişti. Şimdi ise Amnesty International’ın ‘soykırım’ olarak tanımladığı sürecin başlamasının üzerinden 716 gün geçti, ama İsrail hâlâ sahaya çıkabiliyor. Bu çifte standart neden? FIFA ve UEFA İsrail’i men etmeli. Kulüpler, İsrail takımlarına karşı oynamayı reddetmeli. Günümüz futbolcuları da İsrail ekiplerine karşı sahaya çıkmayı kabul etmemeli.”