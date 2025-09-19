Filenin Efeleri Tarih Yazmak İçin Parkeye Çıkıyor

Şampiyona tarihinde ilk kez grup maçlarını 3’te 3 yaparak namağlup tamamlayan milliler, G Grubu’nda Kanada, Japonya ve Libya’yı geride bıraktı.

Başantrenör Slobodan Kovac yönetiminde çıkış yakalayan A Milli Takım, üç maçta sadece bir set kaybetti. Ay-yıldızlılar, Polonya ve ABD ile birlikte sadece bir set kaybeden üç takımdan biri oldu.

Milliler, dünya sıralamasında ilk 10’da bulunan Japonya ve Kanada’yı 3-0’lık skorlarla mağlup ederek büyük bir başarıya imza attı. Gruptaki liderlik mücadelesinde Hollanda, Polonya’ya 3-1 yenilerek B Grubu’nu ikinci sırada tamamladı.