Filenin Efeleri Tarih Yazmak İçin Parkeye Çıkıyor
Ay-yıldızlı erkek voleybol takımı, Filipinler’in başkenti Manila’da düzenlenen Erkekler Dünya Voleybol Şampiyonası’nda heyecan dolu bir mücadeleye hazırlanıyor. Milli takım, turnuvanın son 16 turunda yarın Hollanda ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma Türkiye saatiyle 10.30’da başlayacak ve voleybolseverler TRT Spor ekranlarından canlı olarak takip edebilecek. Milliler, güçlü rakipleri karşısında turnuvadaki performanslarını sürdürerek çeyrek finale yükselmeyi hedefliyor.
Tarihte ilk kez grup maçlarını namağlup tamamladık.
Tarihte bir ilki başarabiliriz.
Beşinci kez Dünya Şampiyonası heyecanı yaşıyoruz.
