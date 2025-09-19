onedio
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Voleybol
Filenin Efeleri Tarih Yazmak İçin Parkeye Çıkıyor

Filenin Efeleri Tarih Yazmak İçin Parkeye Çıkıyor

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
19.09.2025 - 20:15

Ay-yıldızlı erkek voleybol takımı, Filipinler’in başkenti Manila’da düzenlenen Erkekler Dünya Voleybol Şampiyonası’nda heyecan dolu bir mücadeleye hazırlanıyor. Milli takım, turnuvanın son 16 turunda yarın Hollanda ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma Türkiye saatiyle 10.30’da başlayacak ve voleybolseverler TRT Spor ekranlarından canlı olarak takip edebilecek. Milliler, güçlü rakipleri karşısında turnuvadaki performanslarını sürdürerek çeyrek finale yükselmeyi hedefliyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Tarihte ilk kez grup maçlarını namağlup tamamladık.

Tarihte ilk kez grup maçlarını namağlup tamamladık.

Şampiyona tarihinde ilk kez grup maçlarını 3’te 3 yaparak namağlup tamamlayan milliler, G Grubu’nda Kanada, Japonya ve Libya’yı geride bıraktı.

Başantrenör Slobodan Kovac yönetiminde çıkış yakalayan A Milli Takım, üç maçta sadece bir set kaybetti. Ay-yıldızlılar, Polonya ve ABD ile birlikte sadece bir set kaybeden üç takımdan biri oldu.

Milliler, dünya sıralamasında ilk 10’da bulunan Japonya ve Kanada’yı 3-0’lık skorlarla mağlup ederek büyük bir başarıya imza attı. Gruptaki liderlik mücadelesinde Hollanda, Polonya’ya 3-1 yenilerek B Grubu’nu ikinci sırada tamamladı.

Tarihte bir ilki başarabiliriz.

Tarihte bir ilki başarabiliriz.

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Hollanda’yı yenmesi halinde organizasyon tarihindeki ilk çeyrek finale çıkışını gerçekleştirecek.

Bu yıl Milletler Ligi’nde Hollanda’ya 3-1 mağlup olan milliler, rövanşı almak için sahaya çıkacak. Ay-yıldızlılar, çeyrek finale yükselmeleri durumunda Polonya-Kanada eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.

Beşinci kez Dünya Şampiyonası heyecanı yaşıyoruz.

Beşinci kez Dünya Şampiyonası heyecanı yaşıyoruz.

Milli takım, Erkekler Dünya Voleybol Şampiyonası’na daha önce 1956, 1966, 1998 ve 2022 yıllarında katılmıştı.

Bu yıl turnuvaya 5. kez katılan Türkiye, en iyi derecesini 2022’de elde etti. Polonya ve Slovenya’nın ortak düzenlediği 2022 Dünya Şampiyonası’nda milliler, son 16 turunda ABD’ye 3-2 yenilerek organizasyonu 11. sırada tamamladı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın