onedio
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Basketbol
Ergin Ataman, EuroBasket 2025 Finalindeki Son Beş Dakikayı Tekrar İzlediğini Anlattı

Ergin Ataman, EuroBasket 2025 Finalindeki Son Beş Dakikayı Tekrar İzlediğini Anlattı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
19.09.2025 - 18:14

EuroBasket 2025 finalinde A Milli Basketbol Takımı, tarihi bir başarıya imza atarak gümüş madalya kazandı. Büyük heyecana sahne olan mücadelede milliler, son beş dakikaya kadar üstünlüğünü korudu. Ancak kritik anlarda yaşanan top kayıpları ve kaçan şutlar, oyunun kaderini değiştirdi. Rakibin üst üste bulduğu sayılarla geriye düşen ay-yıldızlı ekip, mücadeleden mağlup ayrıldı.

Ataman'da ve tüm takımımızda son beş dakikanın pişmanlığı ve üzüntüsü vardı. Ergin Ataman finalden günler sonra tekrar bu konuya değindi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Ergin Ataman final maçının ardından son beş dakikayı unutamıyor.

Ergin Ataman final maçının ardından son beş dakikayı unutamıyor.

EuroBasket 2025 finalinde Türkiye A Milli Basketbol Takımı, Almanya'ya 88-83 mağlup olarak gümüş madalya kazandı. Maçın son dakikalarında Dennis Schröder'ın kritik basketleri ve Isaac Bonga'nın etkili savunması, Almanya'nın zaferini getirdi. Türkiye, turnuvayı ikinci sırada tamamladı ve tarihindeki en iyi EuroBasket derecesini elde etti. Alperen Şengün, finalde 28 sayı ile takımının en skorer ismi oldu. 

Ancak son beş dakikadaki kritik hatalarımız sonucu altın madalyayı kaybedişimiz hepimizi fazlasıyla üzmüştü. Ataman da hem maç sonrası hem de bugün son beş dakikaya değindi.

Ergin Ataman'dan Dünya Kupası ve Olimpiyat iddiası...

Ergin Ataman'dan Dünya Kupası ve Olimpiyat iddiası...

Ergin Ataman, son maçın üzüntüsünün ardından iddialı açıklamalar da yaptı. Ataman, 'Avustralya'ya uçuşumuz çok uzun sürdü. Bu uzun yolculuk sırasında finalin son beş dakikasını yeniden izledim. Yaşadığım hayal kırıklığı çok büyük.

Şuna inanıyorum ki Türkiye'yle EuroBasket, Dünya Kupası veya Olimpiyatlarda altın madalya kazanana kadar son saniyelerde kaybettiğimiz Almanya finali aklımdan çıkmayacak.' dedi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
3
2
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın