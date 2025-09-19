Ergin Ataman, EuroBasket 2025 Finalindeki Son Beş Dakikayı Tekrar İzlediğini Anlattı
EuroBasket 2025 finalinde A Milli Basketbol Takımı, tarihi bir başarıya imza atarak gümüş madalya kazandı. Büyük heyecana sahne olan mücadelede milliler, son beş dakikaya kadar üstünlüğünü korudu. Ancak kritik anlarda yaşanan top kayıpları ve kaçan şutlar, oyunun kaderini değiştirdi. Rakibin üst üste bulduğu sayılarla geriye düşen ay-yıldızlı ekip, mücadeleden mağlup ayrıldı.
Ataman'da ve tüm takımımızda son beş dakikanın pişmanlığı ve üzüntüsü vardı. Ergin Ataman finalden günler sonra tekrar bu konuya değindi.
Ergin Ataman final maçının ardından son beş dakikayı unutamıyor.
Ergin Ataman'dan Dünya Kupası ve Olimpiyat iddiası...
