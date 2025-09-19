Murat Ağırel’den Flaş Haber: Süper Lig Hakemleri Hakkında Müsabaka Sonucunu Etkilemeden Soruşturma Başlatıldı

Murat Ağırel’in iddiasında; 10 Süper Lig hakeminin MHK üyeleri ve maç atamalarında yetkili görevliler hakkında Savcılığa giderek suç duyurusunda bulunduğunu belirterek, olaya ilişkin Savcılık tarafından soruşturma başlatıldığını belirtti. Hakemler, MHK yönetimi tarafından maç atama sürecinde mobbinge maruz bırakıldıklarını, yetkili isimler tarafından Süper Lig'de maç sonucunu etkileme ve manipülasyon içerikli hamlelere başvurulduğunu öne sürdü. Savcılığa yapılan şikayetlerde hakemler tarafından olaya ilişkin birçok somut belge sunulduğunu belirten Ağırel, ayrıca görevli bazı isimlerin, kulüp başkanlarıyla görüşerek usulsüz hakem atamaları yapıldığını iddia ettiği ve söz konusu duruma yönelik resmen soruşturma başlatıldığını açıkladı.