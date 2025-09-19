Murat Ağırel’den Flaş Haber: Süper Lig Hakemleri Hakkında Müsabaka Sonucunu Etkilemeden Soruşturma Başlatıldı
Onlar TV yorumcusu gazeteci Murat Ağırel, gündeme bomba gibi düşen iddialarda bulundu.
Murat Ağırel’in haberine göre; aralarında FIFA kokartlı isimlerin de yer aldığı 10 Süper Lig hakeminin 'müsabaka sonucunu etkileme ve manipülasyon', 'resmi belgede sahtecilik' ve 'kulüp başkanlarıyla görüşülerek usulsüz maç atamaları' yapıldığı iddiasıyla Savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu ve olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını iddia etti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İşte Murat Ağırel’in anlatımıyla Türk futbolunda bomba etkisi yaratan haberin detayları:
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Onlar TV programında açıklamalarda bulunan gazeteci Murat Ağırel, Türkiye'de futbol kamuoyunu derinden sarsacak iddialarda bulundu.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın