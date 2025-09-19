onedio
Murat Ağırel’den Flaş Haber: Süper Lig Hakemleri Hakkında Müsabaka Sonucunu Etkilemeden Soruşturma Başlatıldı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
19.09.2025 - 08:19 Son Güncelleme: 19.09.2025 - 08:26

Onlar TV yorumcusu gazeteci Murat Ağırel, gündeme bomba gibi düşen iddialarda bulundu. 

Murat Ağırel’in haberine göre; aralarında FIFA kokartlı isimlerin de yer aldığı 10 Süper Lig hakeminin 'müsabaka sonucunu etkileme ve manipülasyon', 'resmi belgede sahtecilik' ve 'kulüp başkanlarıyla görüşülerek usulsüz maç atamaları' yapıldığı iddiasıyla Savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu ve olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını iddia etti.

İşte Murat Ağırel’in anlatımıyla Türk futbolunda bomba etkisi yaratan haberin detayları:

Onlar TV programında açıklamalarda bulunan gazeteci Murat Ağırel, Türkiye'de futbol kamuoyunu derinden sarsacak iddialarda bulundu.

Murat Ağırel’in iddiasında; 10 Süper Lig hakeminin MHK üyeleri ve maç atamalarında yetkili görevliler hakkında Savcılığa giderek suç duyurusunda bulunduğunu belirterek, olaya ilişkin Savcılık tarafından soruşturma başlatıldığını belirtti. Hakemler, MHK yönetimi tarafından maç atama sürecinde mobbinge maruz bırakıldıklarını, yetkili isimler tarafından Süper Lig'de maç sonucunu etkileme ve manipülasyon içerikli hamlelere başvurulduğunu öne sürdü. Savcılığa yapılan şikayetlerde hakemler tarafından olaya ilişkin birçok somut belge sunulduğunu belirten Ağırel, ayrıca görevli bazı isimlerin, kulüp başkanlarıyla görüşerek usulsüz hakem atamaları yapıldığını iddia ettiği ve söz konusu duruma yönelik resmen soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç da, dün yaptığı TFF ziyareti sonrasında benzer açıklamalar yapmıştı.

