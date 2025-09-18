Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ndeki İlk Maçında Frankfurt'tan 5 Gol Yiyince Sosyal Medyada Yerden Yere Vuruldu
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında deplasmanda Almanya Bundesliga ekiplerinden Frankfurt'a 5-1'lik skorla mağlup oldu. Maçta 8. dakikada 1-0 önce geçen sarı kırmızılı takım, sonrasında peş peşe yediği gollerle sahadan ağır bir hezimetle ayrıldı.
Galatasaray'ın ilk maçında aldığı bu ağır yenilgi sonrasında sahadaki mücadelesi ve oyuncuların kötü performansı sosyal medyada adeta yerden yere vuruldu.
İşte Galatasaray maçı sonrasında atılan tweetlerden bazıları:
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
bence hakemler yüzünden... maçı halil umut meler yönetmeliydi yada ali şansalan
yazık
Cihan Aydın seni aradı gözlerimiz
ts nin hakkini yiyen alanyayi yenemeyen aciz takımin taraftari mi dior bunu
Stoper,on numara ve hızlı bir kanat gs'nin acil ihtiyaç listesi
geçti o iş bitti malesef