Galatasaray, Frankfurt Karşısında Şampiyonlar Ligi'ne Şok Bir Yenilgi ile Başladı: 5-1

UEFA Şampiyonlar Ligi ilk haftasında Galatasaray, Almanya’da Eintracht Frankfurt’a konuk oldu. Teknik direktör Okan Buruk, Eyüpspor maçına göre 3 değişiklik yaparak Singo, Lemina ve Barış Alper’i ilk 11’de sahaya sürdü; Abdülkerim Bardakcı, Gabriel Sara ve Mauro Icardi yedek kulübesinde başladı.

Uğurcan Çakır ve Eren Elmalı, kariyerlerinde ilk kez Şampiyonlar Ligi’nde forma giydi. Wilfried Singo ise ilk kez bir maçın başlangıç kadrosunda stoper olarak görev aldı. Barış Alper Yılmaz, 3 maç aradan sonra ilk 11’e döndü ve santrfor pozisyonunda oynadı.

Galatasaray için güzel başlayan gece istenmeyen ağır bir mağlubiyetle son buldu.