Galatasaray, Frankfurt Karşısında Şampiyonlar Ligi'ne Şok Bir Yenilgi ile Başladı: 5-1

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
18.09.2025 - 23:57

UEFA Şampiyonlar Ligi ilk haftasında Galatasaray, Almanya’da Eintracht Frankfurt’a konuk oldu. Teknik direktör Okan Buruk, Eyüpspor maçına göre 3 değişiklik yaparak Singo, Lemina ve Barış Alper’i ilk 11’de sahaya sürdü; Abdülkerim Bardakcı, Gabriel Sara ve Mauro Icardi yedek kulübesinde başladı.

Uğurcan Çakır ve Eren Elmalı, kariyerlerinde ilk kez Şampiyonlar Ligi’nde forma giydi. Wilfried Singo ise ilk kez bir maçın başlangıç kadrosunda stoper olarak görev aldı. Barış Alper Yılmaz, 3 maç aradan sonra ilk 11’e döndü ve santrfor pozisyonunda oynadı.

Galatasaray için güzel başlayan gece istenmeyen ağır bir mağlubiyetle son buldu.

Galatasaray gol perdesini açan taraf oldu.

Henüz maçın 8.dakikasında Yunus Akgün şık bir golle sarı kırmızılıları öne geçirmeyi başardı. Galatasaray'ın baskılı başladığı maçta yenen gole kadar Galatasaray iyi bir futbol sergiledi.

Eintracht Frankfurt 37.dakikada yanıt verdi.

Davinson Sanchez'in kendi kalesine attığı golle Alman ekibi eşitliği yakaladı. Maçı dengede tutmak isteyen Galatasaray, 45+'da gelen iki gole engel olamadı.

Önce milli futbolcumuz Can Uzun 45+2'de skoru 2-1'e getirdi, ardından Burkardt 45+4'te maçı 3-1'e getiren golü attı. Devre de bu skorla tamamlandı.

Galatasaray ikinci yarıda da oyuna ortak olmakta zorlandı.

55.dakikada oyuna Icardi dahil oldu. 

Ev sahibi ekip Burkardt'ın golüyle 66.dakikada skoru 4-1'e getirirken Galatasaray'ın direnci tamamen kırıldı. Oyuna 67.dakikada giren Sara'nın büyük hatası ise 75'te Knauff'un golü olarak kalemize döndü. 

Ev sahibi ekipte eskiden ülkemizde üç büyük takımda da forma giymiş Batshuayi, 84.dakikada oyuna girdi. 

Maçta başka gol olmadı ve temsilcimiz Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçına ağır bir mağlubiyetle başladı.

Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum.
