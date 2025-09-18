Galatasaray, Frankfurt Karşısında Şampiyonlar Ligi'ne Şok Bir Yenilgi ile Başladı: 5-1
UEFA Şampiyonlar Ligi ilk haftasında Galatasaray, Almanya’da Eintracht Frankfurt’a konuk oldu. Teknik direktör Okan Buruk, Eyüpspor maçına göre 3 değişiklik yaparak Singo, Lemina ve Barış Alper’i ilk 11’de sahaya sürdü; Abdülkerim Bardakcı, Gabriel Sara ve Mauro Icardi yedek kulübesinde başladı.
Uğurcan Çakır ve Eren Elmalı, kariyerlerinde ilk kez Şampiyonlar Ligi’nde forma giydi. Wilfried Singo ise ilk kez bir maçın başlangıç kadrosunda stoper olarak görev aldı. Barış Alper Yılmaz, 3 maç aradan sonra ilk 11’e döndü ve santrfor pozisyonunda oynadı.
Galatasaray için güzel başlayan gece istenmeyen ağır bir mağlubiyetle son buldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Galatasaray gol perdesini açan taraf oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Eintracht Frankfurt 37.dakikada yanıt verdi.
Galatasaray ikinci yarıda da oyuna ortak olmakta zorlandı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın