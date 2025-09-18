onedio
Alman Polisi Türkçe Uyardı: "Ateş Yakarsanız, Su Sıkabiliriz"

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
18.09.2025 - 22:16

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi maçında Eintracht Frankfurt’a konuk olurken, stadyum çevresi binlerce gurbetçi taraftarla doldu. Sarı-kırmızılı taraftarlar, Almanya’daki desteklerini coşkuyla gösterdi. Alman polisi, güvenlik önlemleri kapsamında zaman zaman uyarılarda bulundu. Özellikle meşale ve havai fişek kullanımı konusunda yapılan ikazlar dikkati çekti. Bazı uyarılar Türkçe olarak da yapıldı.

Frankfurt'taki olağanüstü önlemler tribün girişleri ve stat çevresinde en üst seviyede görüldü.

Binlerce Galatasaray taraftarı Frankfurt sokaklarındaydı.

Frankfurt sokakları, Galatasaray taraftarlarıyla dolup taştı. Binlerce gurbetçi, takımlarını desteklemek için stadyum ve çevresinde toplandı. Taraftarlar, sarı-kırmızılı formalarıyla coşkularını gösterdi. Alman polisi, güvenlik önlemleri kapsamında zaman zaman uyarılarda bulundu. Bazı uyarılar Türkçe yapılırken, meşale ve havai fişek kullanımı konusunda dikkat çekildi. Coşku dolu görüntüler, şehrin birçok noktasında dikkat çekti.

Alman polisinin 'Meşale yakmamanızı söylemiştik yine de kullanıldığı için yine söylüyoruz; bunu kullanırsanız ateşi yakarsanız size su atabiliriz' uyarısını Türkçe yapması dikkat çekti.

Türkçe anons yapılan o anlar sosyal medyada da sıkça paylaşıldı:

Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
minerva

Kural tanımamazlık bizim ruhumuza işlemiş,hatta kuralsızlık bir kural gibi adeta!