Alman Polisi Türkçe Uyardı: "Ateş Yakarsanız, Su Sıkabiliriz"
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi maçında Eintracht Frankfurt’a konuk olurken, stadyum çevresi binlerce gurbetçi taraftarla doldu. Sarı-kırmızılı taraftarlar, Almanya’daki desteklerini coşkuyla gösterdi. Alman polisi, güvenlik önlemleri kapsamında zaman zaman uyarılarda bulundu. Özellikle meşale ve havai fişek kullanımı konusunda yapılan ikazlar dikkati çekti. Bazı uyarılar Türkçe olarak da yapıldı.
Frankfurt'taki olağanüstü önlemler tribün girişleri ve stat çevresinde en üst seviyede görüldü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Binlerce Galatasaray taraftarı Frankfurt sokaklarındaydı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Türkçe anons yapılan o anlar sosyal medyada da sıkça paylaşıldı:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
Kural tanımamazlık bizim ruhumuza işlemiş,hatta kuralsızlık bir kural gibi adeta!