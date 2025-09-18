Alman Polisi Türkçe Uyardı: "Ateş Yakarsanız, Su Sıkabiliriz"

Frankfurt sokakları, Galatasaray taraftarlarıyla dolup taştı. Binlerce gurbetçi, takımlarını desteklemek için stadyum ve çevresinde toplandı. Taraftarlar, sarı-kırmızılı formalarıyla coşkularını gösterdi. Alman polisi, güvenlik önlemleri kapsamında zaman zaman uyarılarda bulundu. Bazı uyarılar Türkçe yapılırken, meşale ve havai fişek kullanımı konusunda dikkat çekildi. Coşku dolu görüntüler, şehrin birçok noktasında dikkat çekti.

Alman polisinin 'Meşale yakmamanızı söylemiştik yine de kullanıldığı için yine söylüyoruz; bunu kullanırsanız ateşi yakarsanız size su atabiliriz' uyarısını Türkçe yapması dikkat çekti.