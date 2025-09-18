Galatasaray'ın Avrupa Kupaları Tarihindeki İlkleri ve Enleriyle Kilometre Taşları

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin ilk haftasında Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt’a konuk olacak Galatasaray, Avrupa kupalarında bugüne kadar 328 maça çıktı; 116 galibiyet, 123 mağlubiyet elde etti.

Avrupa arenasında rakip ağları 451 kez sarsan sarı-kırmızılılar, kalesinde ise 498 gole engel olamadı. Daha önce 17 kez bu kulvarda yer alan Galatasaray, yeni 36 takımlı Şampiyonlar Ligi formatında mücadele edecek ilk Türk takımı unvanını da elinde bulunduracak.

Galatasaray'ın tarihindeki 328 maçtaki 'ilkleri' ve 'enleri' derledik...