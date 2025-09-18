Galatasaray'ın Avrupa Kupaları Tarihindeki İlkleri ve Enleriyle Kilometre Taşları
UEFA Şampiyonlar Ligi’nin ilk haftasında Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt’a konuk olacak Galatasaray, Avrupa kupalarında bugüne kadar 328 maça çıktı; 116 galibiyet, 123 mağlubiyet elde etti.
Avrupa arenasında rakip ağları 451 kez sarsan sarı-kırmızılılar, kalesinde ise 498 gole engel olamadı. Daha önce 17 kez bu kulvarda yer alan Galatasaray, yeni 36 takımlı Şampiyonlar Ligi formatında mücadele edecek ilk Türk takımı unvanını da elinde bulunduracak.
Galatasaray'ın tarihindeki 328 maçtaki 'ilkleri' ve 'enleri' derledik...
Avrupa Kupaları tarihindeki ilk maç...
Avrupa'da ilk gol...
Avrupa Kupaları tarihinde 100.maç...
Şampiyonlar Ligi tarihindeki 100.maç...
Şampiyonlar Ligi'nde 100.gol...
Avrupa Kupaları'ndaki 100.galibiyet...
Avrupa Kupaları'nda en farklı galibiyet...
Avrupa Kupaları'ndaki en farklı mağlubiyet...
Avrupa Kupaları'ndaki en gollü maç...
Avrupa Kupaları'nda en çok maça çıkan teknik direktör...
Avrupa Kupaları'nda en çok forma giyen isim...
