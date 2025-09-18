onedio
Galatasaray'ın Avrupa Kupaları Tarihindeki İlkleri ve Enleriyle Kilometre Taşları

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
18.09.2025 - 20:22

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin ilk haftasında Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt’a konuk olacak Galatasaray, Avrupa kupalarında bugüne kadar 328 maça çıktı; 116 galibiyet, 123 mağlubiyet elde etti.

Avrupa arenasında rakip ağları 451 kez sarsan sarı-kırmızılılar, kalesinde ise 498 gole engel olamadı. Daha önce 17 kez bu kulvarda yer alan Galatasaray, yeni 36 takımlı Şampiyonlar Ligi formatında mücadele edecek ilk Türk takımı unvanını da elinde bulunduracak.

Galatasaray'ın tarihindeki 328 maçtaki 'ilkleri' ve 'enleri' derledik...

Avrupa Kupaları tarihindeki ilk maç...

Avrupa Kupaları tarihindeki ilk maç...

Galatasaray ilk kez 1956-57 sezonunda Avrupa Kupaları'nda mücadele etti. İlk rakibi ise Romanya temsilcisi Dinamo Bucureşti oldu. 

Galatasaray evindeki maçı 2-1 kazanırken deplasmanda 3-1 kaybederek elendi.

Avrupa'da ilk gol...

Avrupa'da ilk gol...

Avrupa Kupaları tarihindeki ilk gol Taçsız Kral, Metin Oktay'a ait. Galatasaray adına birçok ilke imza atan Metin Oktay, bu konuda da tarihi geçmeyi başardı.

Avrupa Kupaları tarihinde 100.maç...

Avrupa Kupaları tarihinde 100.maç...

Galatasaray, 1995-96 yılında maç sayısında dalya yaptı. Rakibi ise Çek ekibi Sparta Prag oldu. İstanbul'da oynanan maç 1-1 eşitlikle sonuçlandı. 

Galatasaray'ın golü Dean Saunders'tan gelirken Çek ekibinin golü Avrupa futboluna daha sonra damga vuracak isim Pavel Nedved'ten geldi.

Şampiyonlar Ligi tarihindeki 100.maç...

Şampiyonlar Ligi tarihindeki 100.maç...

Galatasaray'ın 18.kez dahil olduğu grup aşamasında 100.maçı 2015-16 sezonuna denk geliyor. 

Rakip ise Kazak ekibi Astana olmuştu.

Şampiyonlar Ligi'nde 100.gol...

Şampiyonlar Ligi'nde 100.gol...

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi tarihindeki 100. gol ise 2015-16 sezonundaki Arsenal maçında Weslej Sneijder'den geldi.

Avrupa Kupaları'ndaki 100.galibiyet...

Avrupa Kupaları'ndaki 100.galibiyet...

Galatasaray'ın Avrupa Kupaları tarihindeki 100.galibiyeti ise 2020-21 sezonunda Avrupa Ligi'nde Neftçi Bakü'ya karşı 2-1'lik skorla oldu.

Avrupa Kupaları'nda en farklı galibiyet...

Avrupa Kupaları'nda en farklı galibiyet...

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında İsrail ekibi Maccabi Netanya ile karşılaşan Galatasaray rakibini 6-0 yendi. Bu Avrupa'daki en farklı galibiyeti olarak tarihe geçti.

Avrupa Kupaları'ndaki en farklı mağlubiyet...

Avrupa Kupaları'ndaki en farklı mağlubiyet...

Bu kategoride iki maç var. Real Madrid ve Bayern Münih'e karşı alınmış 6-0'lık mağlubiyetler...

Bayern Münih: 6-0 :Galatasaray / 27 Eylül 1972 / 1972-73 Avrupa Şampiyon Kulüper Kupası 1.Tur rövanş maçı

Real Madrid: 6-0 :Galatasaray / 6 Kasım 2019 / 2019-20 UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 4.Hafta maçı

Avrupa Kupaları'ndaki en gollü maç...

Avrupa Kupaları'ndaki en gollü maç...

Tarihler 1966-67 sezonunu gösterirken İstanbul'da Galatasaray, Avusturya ekibi Rapid Wien'i ağırladı. Maç 5-3 Avusturya ekibinin üstünlüğüyle noktalandı.

Avrupa Kupaları'nda en çok maça çıkan teknik direktör...

Avrupa Kupaları'nda en çok maça çıkan teknik direktör...

Tabi ki Fatih Terim... Galatasaray taraftarının imparator dediği Terim, 93 kez Avrupa Kupası heyecanı yaşadı takımıyla. 

Onu 33 kezle Mircea Lucescu takip ederken üçüncü sırada 23 maçla Okan Buruk yer alıyor.

Avrupa Kupaları'nda en çok forma giyen isim...

Avrupa Kupaları'nda en çok forma giyen isim...

Kaptan Bülent Korkmaz, 101 kezle bu alanda zirveyi aldı. Korkmaz, Şampiyonlar Ligi'nde 74 maça çıktı. Koleksiyonuna bir UEFA Kupası ve bir Süper Kupa ekledi.

