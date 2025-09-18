Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi Arenasında Unutulmaz 5 Büyük Zaferi

Galatasaray, tarihinde 18. kez UEFA Şampiyonlar Ligi sahnesinde boy gösterecek. Sarı-kırmızılı ekip, bugüne dek 17 kez “Devler Ligi” mücadelesine katıldı; 10 kez ön eleme turlarını geçerken, 7 kez doğrudan gruplara kaldı. Tarih boyunca 1993-1994’ten 2023-2024 sezonuna kadar farklı dönemlerde ön eleme atlatan Galatasaray, 2008-2009, 2021-2022 ve 2024-2025 sezonlarında ise elemelerde veda etti. Doğrudan katıldığı sezonlar arasında 2002-2003, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2018-2019 ve 2019-2020 yer alıyor. Bu sezon, ilk kez 36 takımlı lig formatında mücadele edecek olan Cim Bom, Türk futbolu adına önemli bir ilki de gerçekleştirmiş olacak.

Galatasaray'ın bu tarihi sezonlarda unutulmaz zaferleri de tarihteki yerini aldı. O zaferlerin beşini derledik...