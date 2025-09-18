onedio
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi Arenasında Unutulmaz 5 Büyük Zaferi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
18.09.2025 - 19:21

Galatasaray, tarihinde 18. kez UEFA Şampiyonlar Ligi sahnesinde boy gösterecek. Sarı-kırmızılı ekip, bugüne dek 17 kez “Devler Ligi” mücadelesine katıldı; 10 kez ön eleme turlarını geçerken, 7 kez doğrudan gruplara kaldı. Tarih boyunca 1993-1994’ten 2023-2024 sezonuna kadar farklı dönemlerde ön eleme atlatan Galatasaray, 2008-2009, 2021-2022 ve 2024-2025 sezonlarında ise elemelerde veda etti. Doğrudan katıldığı sezonlar arasında 2002-2003, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2018-2019 ve 2019-2020 yer alıyor. Bu sezon, ilk kez 36 takımlı lig formatında mücadele edecek olan Cim Bom, Türk futbolu adına önemli bir ilki de gerçekleştirmiş olacak.

Galatasaray'ın bu tarihi sezonlarda unutulmaz zaferleri de tarihteki yerini aldı. O zaferlerin beşini derledik...

1999-00 | Galatasaray 3-2 Milan

Şampiyonlar Ligi zaferiydi ama yolun sonu UEFA Kupası ile taçlandı. 

Grup üçüncülüğü için maçı mutlak kazanması gereken Galatasaray, 90.dakikada Ümit Davala'nın penaltı golüyle grubunu üçüncü tamamladı ve UEFA Kupası'na gitmeye hak kazandı. 

Galatasaray, UEFA Kupası’nda sırasıyla Bologna, Borussia Dortmund, Real Mallorca ve Leeds United’ı eleyerek finale yükseldi. Finalde İngiltere’nin güçlü takımı Arsenal ile karşılaşan sarı-kırmızılılar, Kopenhag’daki Parken Stadı’nda oynanan maçta normal süre ve uzatmalarda gol bulamayınca penaltı atışlarına geçildi.

Penaltılarda rakibine 4-1 üstünlük kuran Galatasaray, böylece UEFA Kupası’nı müzesine götüren taraf oldu.

2000-01 | Galatasaray 3-2 Real Madrid

Galatasaray, 2000-01 sezonu Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde bir kez daha güçlü rakibi Real Madrid ile eşleşti. İlk maçta, özellikle ilk yarıda oldukça zorlanan sarı-kırmızılılar, soyunma odasına 2-0 geride girdi. Ancak ikinci yarıda sahneye çıkan Galatasaray, taraftarının da desteğiyle adeta bir mucizeye imza attı. Ümit Davala’nın etkili oyunu ve golüyle başlayan geri dönüş, Hasan Şaş’ın ustaca bitirdiği atak ve Jardel’in kritik golüyle tamamlandı. Maçı 3-2 kazanarak dev bir zafere imza atan Cim Bom, Avrupa arenalarında unutulmaz bir performansa imza atmış oldu.

2012-13 | Schalke 2-3 Galatasaray

Türk Telekom Arena’da oynanan ilk karşılaşma 1-1’lik beraberlikle tamamlanırken, Galatasaray ikinci maçta deplasmanda sahneye çıktı. Hamit Altıntop’un kritik golüyle öne geçen sarı-kırmızılılar, Burak Yılmaz ve Umut Bulut’un golleriyle rakibi Schalke’yi 3-2 mağlup ederek Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek finale yükselmeyi başardı.

2006-07 | Galatasaray 3-2 Liverpool

Galatasaray, 2006-2007 Şampiyonlar Ligi sezonunda unutulmaz bir Avrupa zaferine imza attı. Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda oynanan maçta sarı-kırmızılılar, Liverpool karşısında sahadan 3-2 galip ayrıldı. Maçın gollerini Necati Ateş (24. dakika), Okan Buruk (28. dakika) ve Sasa Iliç (79. dakika) kaydederken, Liverpool’un golleri Robbie Fowler’dan geldi (22. ve 90. dakikalar).

Bu galibiyet, Galatasaray’ın Avrupa arenalarındaki prestijini bir kez daha pekiştirdi. Rakibi Liverpool gibi güçlü bir ekibi mağlup eden sarı-kırmızılıların gruptaki tek galibiyeti de bu maç oldu. Liverpool ve PSV üst tura yükselirken Bordeaux, 3. olarak UEFA Kupası'na gitti.

2023-24 | Manchester United 2-3 Galatasaray

Galatasaray, 2023-24 UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu’nda Kopenhag, Bayern ve Manchester United ile yarıştı. 

3 Ekim 2023’te Old Trafford’da oynanan mücadelede sarı-kırmızılılar, İngiltere’nin devi Manchester United’ı 3-2 mağlup ederek Avrupa'da bir unutulmaz zafer daha yaşadı. 

Maçın ilk golü 17. dakikada Rasmus Højlund’dan gelirken, Galatasaray Wilfried Zaha’nın 23. dakikadaki golüyle eşitliği sağladı.

İkinci yarıda Højlund’un 67. dakikada attığı golle Manchester United tekrar öne geçse de, Galatasaray’ın Kerem Aktürkoğlu ve Mauro Icardi’nin golleri skoru lehine çevirdi. Sarı-kırmızılı ekip, Old Trafford’dan 3-2’lik galibiyetle ayrılarak tarih yapraklarına bir yeni zafer daha kattı.

