Benfica'ya İmza Atan Jose Mourinho, Fenerbahçelileri Çıldırtacak: "Fenerbahçe'ye Gitmem Hataydı"

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
18.09.2025 - 18:22

Fenerbahçe’nin başına büyük umutlarla geçen Jose Mourinho, ilk sezonunda ligi ikinci sırada tamamlasa da beklentileri karşılayamadı. Yeni sezona da puan kayıpları ve Şampiyonlar Ligi’nden erken veda ile başlayan sarı-lacivertlilerde Mourinho ile yollar ayrıldı. Ayrılığın üzerinden çok kısa süre geçerken, Portekizli teknik adamın yeni adresi belli oldu. Mourinho’nun, Fenerbahçe’yi Şampiyonlar Ligi ön elemesinde eleyen Benfica ile resmen anlaşması futbol dünyasında şaşkınlık yarattı.

Basın toplantısında söyledikleri ise Fenerbahçelileri çok kızdıracak.

Jose Mourinho, Fenerbahçe'de başarısız olarak gönderildi ve "Fenerbahçe'ye gitmem hataydı" dedi.

Benfica'ya imza atan Jose Mourinho, imza töreninde Fenerbahçe ile ilgili de açıklamalar yaptı. Mourinho, 'Fenerbahçe'ye giderek hata yaptım ama pişman değilim. Son güne kadar elimden gelen her şeyi verdim. Benfica'ya dönerek, kendi seviyeme de geri döndüm.' dedi.

Jose Mourinho, Benfica'ya övgüler dizdi.

Mourinho, 'Fenerbahçe'de dörtlü savunmayla oynamak istiyordum ancak kulüp, ben ayrıldıktan sonra 5 transfer yaptı. Ben oradayken bu mümkün değildi. Elindeki neyse ona adapte olmalısın. O dönem de Benfica'nın kadrosunu övdüm, yine öveceğim.' dedi. 

Eşleşmeye de değinen Portekizli teknik direktör, 'Benfica, Fenerbahçe'ye karşı 30 dakika eksik oynayan, İstanbul'da bir oyuncu eksik olmasına rağmen olumlu sonuç elde eden takımdır. Benim kendimi gördüğüm Benfica budur!' açıklaması yaptı.

"Benfica bana büyük bir motivasyon veriyor"

'25 yıl boyunca dünyanın en büyük kulüplerinde çalışma fırsatı buldum. Ama şunu söylemek istiyorum, Benfica’nın teknik direktörü olmak, bugüne kadar çalıştığım hiçbir kulübün bana yaşatmadığı kadar büyük bir motivasyon veriyor.'

