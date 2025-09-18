Benfica'ya İmza Atan Jose Mourinho, Fenerbahçelileri Çıldırtacak: "Fenerbahçe'ye Gitmem Hataydı"
Fenerbahçe’nin başına büyük umutlarla geçen Jose Mourinho, ilk sezonunda ligi ikinci sırada tamamlasa da beklentileri karşılayamadı. Yeni sezona da puan kayıpları ve Şampiyonlar Ligi’nden erken veda ile başlayan sarı-lacivertlilerde Mourinho ile yollar ayrıldı. Ayrılığın üzerinden çok kısa süre geçerken, Portekizli teknik adamın yeni adresi belli oldu. Mourinho’nun, Fenerbahçe’yi Şampiyonlar Ligi ön elemesinde eleyen Benfica ile resmen anlaşması futbol dünyasında şaşkınlık yarattı.
Basın toplantısında söyledikleri ise Fenerbahçelileri çok kızdıracak.
Jose Mourinho, Fenerbahçe'de başarısız olarak gönderildi ve "Fenerbahçe'ye gitmem hataydı" dedi.
Jose Mourinho, Benfica'ya övgüler dizdi.
"Benfica bana büyük bir motivasyon veriyor"
