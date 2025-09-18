Benfica'ya İmza Atan Jose Mourinho, Fenerbahçelileri Çıldırtacak: "Fenerbahçe'ye Gitmem Hataydı"

Mourinho, 'Fenerbahçe'de dörtlü savunmayla oynamak istiyordum ancak kulüp, ben ayrıldıktan sonra 5 transfer yaptı. Ben oradayken bu mümkün değildi. Elindeki neyse ona adapte olmalısın. O dönem de Benfica'nın kadrosunu övdüm, yine öveceğim.' dedi.

Eşleşmeye de değinen Portekizli teknik direktör, 'Benfica, Fenerbahçe'ye karşı 30 dakika eksik oynayan, İstanbul'da bir oyuncu eksik olmasına rağmen olumlu sonuç elde eden takımdır. Benim kendimi gördüğüm Benfica budur!' açıklaması yaptı.