Milli Yıldız Arda Güler'e İngiltere'den Rekor Teklif Geldi

Milli Yıldız Arda Güler'e İngiltere'den Rekor Teklif Geldi

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
18.09.2025 - 17:32

Bu sezon yeni hocası Xabi Alonso'nun şans vermesiyle sezona iyi bir başlangıç yapan Arda Güler'e teklif var. İspanyol basınına göre Madrid ekibine bir İngiliz kulübünden 150 milyon euro bandında bir teklif geldi. Ancak Fiorentino Perez bu teklifi kabul etmedi.

Milli yıldızımın Arda Güler geçtiğimiz sezon Carlo Ancelotti'nin tercihleri nedeniyle çok fazla şans bulamamış takımdan ayrılacağı konuşulmuştu.

Milli yıldızımın Arda Güler geçtiğimiz sezon Carlo Ancelotti'nin tercihleri nedeniyle çok fazla şans bulamamış takımdan ayrılacağı konuşulmuştu.

Ancak Leverkusen'deki başarılarıyla eski kulübüne teknik direktör olarak dönen Xabi Alonso'nun Arda'ya daha fazla forma şansı vermesiyle milli yıldızımız daha çok ön plana çıkmaya başladı. Sezona iyi başlayan Arda Güler'e İspanya'dan talip olduğu İspanyol basınına yansıdı. Defensa Central'in haberine göre milli yıldızımıza İngiltere'de bir takımdan 150 milyon euroluk bir teklif geldi. Ancak Başkan Fiorentino Perez bu teklifi reddetti.

Teklifin kabul edildiği takdirde Fenerbahçe'nin %20 oranında sonraki satıştan pay alacağı belirtildi.

Teklifin kabul edildiği takdirde Fenerbahçe'nin %20 oranında sonraki satıştan pay alacağı belirtildi.

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
