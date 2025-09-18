Milli Yıldız Arda Güler'e İngiltere'den Rekor Teklif Geldi
Bu sezon yeni hocası Xabi Alonso'nun şans vermesiyle sezona iyi bir başlangıç yapan Arda Güler'e teklif var. İspanyol basınına göre Madrid ekibine bir İngiliz kulübünden 150 milyon euro bandında bir teklif geldi. Ancak Fiorentino Perez bu teklifi kabul etmedi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Milli yıldızımın Arda Güler geçtiğimiz sezon Carlo Ancelotti'nin tercihleri nedeniyle çok fazla şans bulamamış takımdan ayrılacağı konuşulmuştu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Teklifin kabul edildiği takdirde Fenerbahçe'nin %20 oranında sonraki satıştan pay alacağı belirtildi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın