Milli Yıldız Arda Güler'e İngiltere'den Rekor Teklif Geldi

Ancak Leverkusen'deki başarılarıyla eski kulübüne teknik direktör olarak dönen Xabi Alonso'nun Arda'ya daha fazla forma şansı vermesiyle milli yıldızımız daha çok ön plana çıkmaya başladı. Sezona iyi başlayan Arda Güler'e İspanya'dan talip olduğu İspanyol basınına yansıdı. Defensa Central'in haberine göre milli yıldızımıza İngiltere'de bir takımdan 150 milyon euroluk bir teklif geldi. Ancak Başkan Fiorentino Perez bu teklifi reddetti.