Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Erhan Afyoncu, Fenerbahçe'nin Puan Kaybı Sonrası Çok Kızgın

Erhan Afyoncu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Fenerbahçe yönetimine yüklendi. Afyoncu, 7 senedir şampiyonluk yaşanmayan Ali Koç yönetimini hedef larak şunları söyledi:

'Fenerbahçe yönetimi ligi başlamadan bitirdi. 7 senedir şampiyon olamamışsın. Takımın iyi değil. Kalecin kötü. Zamanında niye transfer yapmıyorsun Gidişata zamanında müdahale edilmediği ve kararsız kalıındığı için takım senelerdir bu halde. Herhalde hep kazıklanıyor muyum diye pazarlığı uzattıkça uzatıyorlar ama bu arada kaybettiklerinin farkında değiller. Geç aldığın için 5 futbolcunu Alanya maçında oynatamadın. Zamanında yapılmayan transferlerden dolayı 4 puan kaybettik.

Transferde ve teknik direktör seçiminde bu kadar hatayı yapıp, o kadar başarısızlığa rağmen hala çok bilmiş davranan yönetimle şampiyonluk filan gelmez'