Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Erhan Afyoncu, Fenerbahçe'nin Puan Kaybı Sonrası Çok Kızgın
Tarihçi Erhan Afyoncu, Fenerbahçe kulübüyle ilgili paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Sosyal medyada yaptığı açıklamalar ve yorumlar, taraftarlar ve spor çevrelerinde gündem yaratıyor. Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Afyoncu’nun analizleri, özellikle kulübün güncel durumu ve geleceği hakkında fikirleri sık sık gündem oluyor. Bugünkü puan kaybının ardından da Afyoncu yorumlarıyla dikkat çekti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Fenerbahçe'de bu kez de Alanyaspor beraberliğinin şoku yaşanıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
"Hala çok bilmiş davranan yönetimle şampiyonluk filan gelmez"
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın