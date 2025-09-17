onedio
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Fenerbahçe
Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Erhan Afyoncu, Fenerbahçe'nin Puan Kaybı Sonrası Çok Kızgın

Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Erhan Afyoncu, Fenerbahçe'nin Puan Kaybı Sonrası Çok Kızgın

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
17.09.2025 - 23:41

Tarihçi Erhan Afyoncu, Fenerbahçe kulübüyle ilgili paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Sosyal medyada yaptığı açıklamalar ve yorumlar, taraftarlar ve spor çevrelerinde gündem yaratıyor. Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Afyoncu’nun analizleri, özellikle kulübün güncel durumu ve geleceği hakkında fikirleri sık sık gündem oluyor. Bugünkü puan kaybının ardından da Afyoncu yorumlarıyla dikkat çekti.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Fenerbahçe'de bu kez de Alanyaspor beraberliğinin şoku yaşanıyor.

Fenerbahçe'de bu kez de Alanyaspor beraberliğinin şoku yaşanıyor.

Fenerbahçe, Süper Lig’in son haftasında Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı. Maçta kaleci İrfancan Eğribayat’ın kritik hatası, rakip takımın golüne neden oldu. Sarı-lacivertliler sahadan bir puanla ayrılırken, taraftarlar yaşanan önemli kayıp sonrası hayli kızgın ve üzgündü. 

Erhan Afyoncu da kızgın Fenerbahçelilerdendi.

"Hala çok bilmiş davranan yönetimle şampiyonluk filan gelmez"

"Hala çok bilmiş davranan yönetimle şampiyonluk filan gelmez"

Erhan Afyoncu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Fenerbahçe yönetimine yüklendi. Afyoncu, 7 senedir şampiyonluk yaşanmayan Ali Koç yönetimini hedef larak şunları söyledi: 

'Fenerbahçe yönetimi ligi başlamadan bitirdi. 7 senedir şampiyon olamamışsın. Takımın iyi değil. Kalecin kötü. Zamanında niye transfer yapmıyorsun Gidişata zamanında müdahale edilmediği ve kararsız kalıındığı için takım senelerdir bu halde. Herhalde hep kazıklanıyor muyum diye pazarlığı uzattıkça uzatıyorlar ama bu arada kaybettiklerinin farkında değiller. Geç aldığın için 5 futbolcunu Alanya maçında oynatamadın. Zamanında yapılmayan transferlerden dolayı 4 puan kaybettik.

Transferde ve teknik direktör seçiminde bu kadar hatayı yapıp, o kadar başarısızlığa rağmen hala çok bilmiş davranan yönetimle şampiyonluk filan gelmez'

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
6
3
2
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın