Jose Mourinho, Benfica İddialarıyla İlgili İlk Kez Konuştu

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
17.09.2025 - 22:32

José Mourinho, Fenerbahçe’den ayrıldıktan kısa süre sonra Benfica ile gündeme geldi. Portekiz kulübü, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off grup maçında Qarabag'a karşı kötü sonuçlar almasının ardından teknik direktör Bruno Lage ile yollarını ayırdı. Mourinho’nun kulüple prensipte anlaştığı ve resmi açıklamanın yakın zamanda yapılacağı iddia edildi. 

Jose Mourinho da kameralara karşı ilk kez konuda konuştu.

Jose Mourinho, Benfica iddialarına ilk kez cevap verdi.

Benfica'ya elendikten sonra Fenerbahçe'den ayrılan Mourinho, Benfica ile anlaşmak üzere. Portekizli teknik direktör basına yaptığı açıklamada, 'Benfica bana ilgilenip ilgilenmediğimi sordu. Evet dedim. Görüşmekten memnun olacağımı söyledim.

Benfica'ya hayır diyen teknik direktör kim oldu? Ben değilim. Bakalım, neler olacak göreceğiz.' dedi.

Benfica maçları sonu olmuştu.

José Mourinho, Benfica ile UEFA Şampiyonlar Ligi’nde beklenen başarıyı sağlayamayınca görevden alındı. Portekizli teknik direktör, takımın performansının yetersiz bulunması üzerine kulüpten gönderildi. 

Bu kararın ardından 19 gün geçti ve Mourinho, şimdi de elendiği Benfica'nın teknik direktörü olmaya hazırlanıyor.

