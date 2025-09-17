onedio
Tarık Biberovic, NBA Yerine Femerbahçe'yi Seçmesinin Nedenlerini Anlattı

Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
17.09.2025 - 20:03

Yıldız basketbolcu Tarık Biberović, NBA’den gelen teklifi reddederek Fenerbahçe’de kalmayı tercih etti. Genç oyuncu, sarı-lacivertlilerle yoluna devam edecek. Bu karar, hem kulüp hem de taraftarlar tarafından memnuniyetle karşılandı. Biberović’in önümüzdeki sezon EuroLeague’de önemli bir rol üstlenmesi beklenirken genç yıldız kararının gerekçelerini de açıkladı. 

Kaynak - Eurohoops

Fenerbahçe'nin çok şey beklediği isimlerin başında Tarık geliyor.

Tarık Biberović, 2018’den bu yana Fenerbahçe forması giyiyor. 2001 doğumlu oyuncu, dış şutlardaki isabeti ve enerjik performansıyla öne çıkıyor. Genç basketbolcu, sarı-lacivertlilerin gelecek planlamasında önemli bir isim olarak gösteriliyor.

Tarık Biberovic, NBA takımlarından Memphis'i reddetti.

Fenerbahçeli Tarık Biberović, NBA ekibi Memphis Grizzlies’in ilgisine rağmen sarı-lacivertlilerde kalmayı seçti. 2001 doğumlu forvet, EuroLeague’de daha fazla sorumluluk alarak gelişimini sürdürmek istediğini belirtti.

Tarık Biberovic, Fenerbahçe'de kalma sebebini Eurohoops'a anlattı

Tarık yaptığı açıklamada kararının biraz da duygusal olduğunu söyledi. Genç oyuncu, ' Fenerbahçe'yi bırakmak çok zor. Hem duygusal bağım hem de hayatım da burada. Fenerbahçe'yi çok sahiplendim.

Aslında oynadığımız şey basketbolun dışına çıkıyor. Yaptığımız şey iş değil aslında. Tabii ki teklifler vardı. 2-3 tane teklifim vardı.

Memphis getirmek istiyordu. Ama benim için en doğru, en mantıklı, en iyi karar burada kalmaktı. Ailemle oturup uzun uzun konuştuk. Böyle bir karar verdik.' ifadelerini kullandı.

