Tarık Biberovic, NBA Yerine Femerbahçe'yi Seçmesinin Nedenlerini Anlattı
Yıldız basketbolcu Tarık Biberović, NBA’den gelen teklifi reddederek Fenerbahçe’de kalmayı tercih etti. Genç oyuncu, sarı-lacivertlilerle yoluna devam edecek. Bu karar, hem kulüp hem de taraftarlar tarafından memnuniyetle karşılandı. Biberović’in önümüzdeki sezon EuroLeague’de önemli bir rol üstlenmesi beklenirken genç yıldız kararının gerekçelerini de açıkladı.
Fenerbahçe'nin çok şey beklediği isimlerin başında Tarık geliyor.
Tarık Biberovic, NBA takımlarından Memphis'i reddetti.
Tarık Biberovic, Fenerbahçe'de kalma sebebini Eurohoops'a anlattı
