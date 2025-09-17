Tarık Biberovic, NBA Yerine Femerbahçe'yi Seçmesinin Nedenlerini Anlattı

Tarık yaptığı açıklamada kararının biraz da duygusal olduğunu söyledi. Genç oyuncu, ' Fenerbahçe'yi bırakmak çok zor. Hem duygusal bağım hem de hayatım da burada. Fenerbahçe'yi çok sahiplendim.

Aslında oynadığımız şey basketbolun dışına çıkıyor. Yaptığımız şey iş değil aslında. Tabii ki teklifler vardı. 2-3 tane teklifim vardı.

Memphis getirmek istiyordu. Ama benim için en doğru, en mantıklı, en iyi karar burada kalmaktı. Ailemle oturup uzun uzun konuştuk. Böyle bir karar verdik.' ifadelerini kullandı.