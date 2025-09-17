Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Hakan Çalhanoğlu ile Yaptığı Transfer Görüşmesini Anlattı

Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu’nun adı bir dönem hem Galatasaray hem de Fenerbahçe ile anılmıştı. Oyuncunun Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile yaptığı görüşmeyi kabul etmesi ama “milli takım kaptanı olarak nezaketen görüştüm” demesi tartışma yaratmıştı.

Ali Koç bugün TRT Spor ekranlarında Hakan Çalhanoğlu ile ilgili yaptığı görüşmeye açıklık getirdi.