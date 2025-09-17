onedio
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Hakan Çalhanoğlu ile Yaptığı Transfer Görüşmesini Anlattı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
17.09.2025 - 17:39

Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu’nun adı bir dönem hem Galatasaray hem de Fenerbahçe ile anılmıştı. Oyuncunun Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile yaptığı görüşmeyi kabul etmesi ama “milli takım kaptanı olarak nezaketen görüştüm” demesi tartışma yaratmıştı.

 Ali Koç bugün TRT Spor ekranlarında Hakan Çalhanoğlu ile ilgili yaptığı görüşmeye açıklık getirdi.

Hakan Çalhanoğlu'nun yaz transfer döneminde Galatasaray ve Fenerbahçe ile adı anılmıştı.

Babasının yaptığı paylaşımlar ardından Galatasaray süreci hareketlenen Çalhanoğlu'nun adı transferi olumsuz sonuçlanınca Fenerbahçe ile anılmıştı. 

Hakan Çalhanoğlu, daha sonra Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile görüştüğünü ama bu görüşmenin milli takım kaptanı olarak nezaketen bir görüşme olduğunu söylemişti. 

Ali Koç bugün ilk kez bu transferle ilgili konuştu.

"Aradım gelir misin dedim, evet dedi"

Ali Koç yaşanan transfer sürecini 'Bana telefon geldi. 'Hakan Çalhanoğlu müsait, sizin ihtiyacınız olan profil' dediler. 'Hakan, Galatasaraylı. Galatasaray'a gitmek istiyor, Galatasaray da onu istiyor. Ne alaka?' dedim. Galatasaray'ın olmadığını, Fenerbahçe'ye gelmesinin mümkün olduğunu söylediler. Ben de konuştum. 'Gelmek istiyor musun?' dedim. 'Evet' dedi. Menajerinin numarasını aldım. Burnundan kıl aldırmayan bir adamdı. İstanbul'dan başka takımlarla görüştüklerini söyledi. Orada defteri kapattık.' sözleriyle anlattı.

"Bir arpa boyu yol gidemedik"

Ali Koç transferden zaten ümitli olmadığını böyle bir bilgi ve istek geldiği için görüştüğünü söyledi. Hakan'la konuşmalarını izin almadığı için tüm netliği ile açıklayamadığını söyleyen Koç, 'Başka şeyler de söyledi de şimdi onu burada söyleyemem izin almadan' dedi. 

Hakan'ın 'nezaketen görüştüm' sözlerini arayarak 'Kaptan sen böyle bir açıklama yaptın mı, benim de açıklama yapmam gerekir o zaman' dedim. 'Hayır söylemedim' dedi. O zaman bunu açıkla dedim ama o yapmadı' dedi.

