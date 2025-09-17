Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut'un Açıklamaları Goygoycuların Diline Düştü

Türk teknik direktörlerin neleri başardıkları veya başaramadıkları yıllardır konuşuluyor. Yerli hoca yabancı hoca tartışmaları neredeyse her ay gündeme geliyor. Ancak bir konu var ki teknik direktörlerimizin eline kimse su dökemez. O da maç son açıklamaları ve bu açıklamalardaki özlü sözler ve zaman zaman felsefi dokunuşlar...

Çaykur Rizespor teknik direktörü İlhan Palut da basın toplantılarıyla öne çıkan spor insanlarından. Ancak son açıklaması imamların verdiği vaaza benzetildi.