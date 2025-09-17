Giannis Antetokounmpo ve Alperen Şengün'den Ortak Paylaşım Geldi
Avrupa Basketbol Şampiyonası sonuna kadar getirip ikincilikte yetindiğimiz bir turnuva olarak hafızalarda kaldı. Tabii finali kaybetsek de Yunanistan'ı maçın başından sonuna kadar domine ettiğimiz maç şimdiden unutulmaz zaferler arasında yerini aldı.
Tabii maçın ardından iki ülke arasındaki tarihi arkaplandan ötürü pek çok paylaşım da yapıldı. Alperen Şengün 'deniz havası' paylaşımı yaparken Yunanistan'ın yıldızı Antetokounmpo Türk bayrağı gönderilmesinden rahatsız oldu. İki yıldızdan gece saatlerinde peş peşe paylaşımlar geldi.
Alperen Şengün'ün "denize dökme" göndermeli paylaşımı özellikle Yunan taraftarlar tarafından tepki çekmişti.
Giannis ise canlı yayında Türk bayrakları gönderenlere yakışıksız bir tepki verdi.
Bucks'ın Yunan basketbolcusu canlı yayındaki sözlerinden dolayı özür diledi.
Milli yıldızımız Alperen Şengün de Yunanistan maçı sonrası paylaşımını iletişim hatası olarak nitelendirdi.
Ardından iki oyuncudan da ortak paylaşım geldi.
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
