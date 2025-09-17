onedio
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Giannis Antetokounmpo ve Alperen Şengün'den Ortak Paylaşım Geldi

Giannis Antetokounmpo ve Alperen Şengün'den Ortak Paylaşım Geldi

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
17.09.2025 - 11:49

Avrupa Basketbol Şampiyonası sonuna kadar getirip ikincilikte yetindiğimiz bir turnuva olarak hafızalarda kaldı. Tabii finali kaybetsek de Yunanistan'ı maçın başından sonuna kadar domine ettiğimiz maç şimdiden unutulmaz zaferler arasında yerini aldı.

Tabii maçın ardından iki ülke arasındaki tarihi arkaplandan ötürü pek çok paylaşım da yapıldı. Alperen Şengün 'deniz havası' paylaşımı yaparken Yunanistan'ın yıldızı Antetokounmpo Türk bayrağı gönderilmesinden rahatsız oldu. İki yıldızdan gece saatlerinde peş peşe paylaşımlar geldi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Alperen Şengün'ün "denize dökme" göndermeli paylaşımı özellikle Yunan taraftarlar tarafından tepki çekmişti.

Alperen Şengün'ün "denize dökme" göndermeli paylaşımı özellikle Yunan taraftarlar tarafından tepki çekmişti.
image.yenisafak.com

Giannis ise canlı yayında Türk bayrakları gönderenlere yakışıksız bir tepki verdi.

Giannis ise canlı yayında Türk bayrakları gönderenlere yakışıksız bir tepki verdi.

Bucks'ın Yunan basketbolcusu canlı yayındaki sözlerinden dolayı özür diledi.

Bucks'ın Yunan basketbolcusu canlı yayındaki sözlerinden dolayı özür diledi.

'Canlı yayınım sırasında, birinin saygısız yorumlarına yanıt olarak uygunsuz bir yorum yaptım. Amacım asla kimseyi incitmek değildi. VE ÇOK ÜZGÜNÜM. Türkiye ve dünyadaki tüm insanlar için sadece sevgi ve saygım var.'__Ebeveynlerimiz bizi sevgi ve saygıyla böyle yetiştirdi.

Milli yıldızımız Alperen Şengün de Yunanistan maçı sonrası paylaşımını iletişim hatası olarak nitelendirdi.

Milli yıldızımız Alperen Şengün de Yunanistan maçı sonrası paylaşımını iletişim hatası olarak nitelendirdi.

Yunanlara saygısı olduğunu belirten Şengün kimseyi incitmek istemediğini ekledi.

Ardından iki oyuncudan da ortak paylaşım geldi.

Ardından iki oyuncudan da ortak paylaşım geldi.

Paylaşımda 

'Ülkelerimize sevgimiz için oynuyoruz

Saygıyla oynuyoruz

Her zaman sporun bizi ayırmadığını birleştirdiğini hatırlıyoruz.' yazıldı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
3
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın