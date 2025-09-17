Jose Mourinho, Fenerbahçe ile Benfica'ya Elendi, Şimdi Benfica'ya Teknik Direktör Olabilir

José Mourinho, 2025 yılı Ağustos ayında Fenerbahçe ile yollarını ayırdı. Kulüp, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Benfica'ya 1-0 mağlup olarak Devler Ligi'ne veda etti ve UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele etmeye hak kazandı. Bu gelişme, teknik direktörlük değişikliği için bir dönüm noktası oldu.

Fenerbahçe, 29 Ağustos 2025 tarihinde yaptığı açıklamada, Mourinho ile yollarını ayırdığını duyurdu. Mourinho için şimdiki iddia ise hayli ilginç