Jose Mourinho, Fenerbahçe ile Benfica'ya Elendi, Şimdi Benfica'ya Teknik Direktör Olabilir
José Mourinho, 2025 yılı Ağustos ayında Fenerbahçe ile yollarını ayırdı. Kulüp, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Benfica'ya 1-0 mağlup olarak Devler Ligi'ne veda etti ve UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele etmeye hak kazandı. Bu gelişme, teknik direktörlük değişikliği için bir dönüm noktası oldu.
Fenerbahçe, 29 Ağustos 2025 tarihinde yaptığı açıklamada, Mourinho ile yollarını ayırdığını duyurdu. Mourinho için şimdiki iddia ise hayli ilginç
Jose Mourinho'nun Fenerbahçe kariyeri Benfica eşleşmesi ile noktalandı.
Jose Mourinho elendiği takıma teknik direktör olabilir.
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
bundan değil bunu Fenere getirenden soracan hesabı....
boşta hoca bulmak için en kötü zaman ama yine de çıldırmış olmalılar bu bitik herifi getirmek için.
ay çıldırdım