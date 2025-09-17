onedio
Jose Mourinho, Fenerbahçe ile Benfica'ya Elendi, Şimdi Benfica'ya Teknik Direktör Olabilir

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
17.09.2025 - 18:14

José Mourinho, 2025 yılı Ağustos ayında Fenerbahçe ile yollarını ayırdı. Kulüp, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Benfica'ya 1-0 mağlup olarak Devler Ligi'ne veda etti ve UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele etmeye hak kazandı. Bu gelişme, teknik direktörlük değişikliği için bir dönüm noktası oldu.

Fenerbahçe, 29 Ağustos 2025 tarihinde yaptığı açıklamada, Mourinho ile yollarını ayırdığını duyurdu. Mourinho için şimdiki iddia ise hayli ilginç

Jose Mourinho'nun Fenerbahçe kariyeri Benfica eşleşmesi ile noktalandı.

Mourinho'nun hem basın toplantılarında söyledikleri hem de sahada oynanan futbol ve eleniş yol ayrımını beraberinde getirdi. 

Ali Koç'un 'ailemden biri' dediği Jose Mourinho ayrılığının ardından henüz bir açıklamaya imza atmadı ama kulüp bulması an meselesi görünüyor.

Jose Mourinho elendiği takıma teknik direktör olabilir.

José Mourinho, Fenerbahçe’den ayrıldıktan sadece 19 gün sonra Benfica’nın başına geçiyor. Portekiz kulübü, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Karabağ’a 3-2 mağlup olduktan sonra teknik direktör Bruno Lage ile yollarını ayırdı ve yerine Mourinho’yu getirmeyi planlıyor. Taraflar prensipte anlaştı; resmi açıklamanın yakın zamanda yapılması bekleniyor.

Mourinho’nun Benfica’ya dönüşü, futbol dünyasında büyük yankı uyandırdı. Portekizli teknik direktör, 2000 yılında Benfica’da kısa bir süre görev yapmıştı. Şimdi, 25 yıl sonra kulübe geri dönerek kariyerinde önemli bir dönüm noktasına imza atıyor.

Mourinho’nun Benfica’daki ilk maçı, 30 Eylül’de Chelsea’ye karşı oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşması olacak. Bu maç, teknik direktörün eski kulübüne karşı vereceği ilk sınav olacak ve futbolseverler tarafından merakla bekleniyor.

