Filenin Efeleri, Dünya Şampiyonası'nda 3'te 3 Yaparak Son 16'ya Yükseldi

Ali Can YAYCILI
17.09.2025 - 10:43 Son Güncelleme: 17.09.2025 - 11:05

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2025 FIVB Dünya Şampiyonası’nda Kanada’yı 3-0 mağlup ederek grup lideri olarak son 16 turuna yükseldi.

2025 FIVB Dünya Şampiyonası'nda A Milli Erkek Voleybol Takımı, grubun 3. maçında Kanada ile karşılaştı. Milliler rakibini 25-21, 25-16 ve 27-25'lik setlerle 3-0 yendi. Ay-yıldızlılar bu sonuçla grubu 3'te 3 ile lider tamamladı ve son 16 turuna yükseldi. Millilerin son 16 turundaki rakibi bugün 13.00'te oynanacak Polonya-Hollanda karşılaşmasının ardından belli olacak.

Salon: Quezon City

Hakemler: Cesare Stefano (İtalya), Macias Luis Gerardo (Meksika)

Kanada: Isaac Heslinga, McCarthy, Sharone Vernon-Evans, Nicholas Hoag, Gyimah, Luke Herr, Landon Currie (L), (Wassenaar Ketrzynski, Jackson Howe, Jackson Young, Max Elgert)

Başantrenör: Daniel Lewis

Türkiye: Bedirhan Bülbül, Murat Yenipazar, Efe Mandıracı, Mert Matic, Adis Lagumdzija, Mirza Lagumdzija, Berkay Bayraktar (L), (Ahmet Tümer, Hatipoğlu (L), Cafer Kirkit, Can Koç)

Başantrenör: Slobodan Kovac

Setler: 21-25, 16-25, 25-27

Süre: 1 saat 17 dakika (25, 19, 33)

