İspanya'nın Dünya Kupası'na İsrail'in Katılması Halinde Turnuvadan Çekileceği İddia Edildi

İspanya Başbakanı Pedro Sánchez, İsrail’in Gazze’deki operasyonlarına karşı net bir tutum alarak sert eleştirilerde bulunuyor. Sánchez, İsrail’in eylemlerini uluslararası hukuka aykırı ve insan haklarına zarar veren uygulamalar olarak nitelendirirken, uluslararası spor ve kültürel etkinliklerde İsrail’e yaptırımlar uygulanması gerektiğini savunuyor. Bu bağlamda Eurovision 2026’ya İsrail’in katılımı halinde İspanya’nın yarışmadan çekilebileceğini belirtmesi, silah taşıyan gemi ve uçakların İspanya liman ve hava sahasına girişini engellemesi gibi adımları, Sánchez’in İsrail karşısındaki kararlı duruşu tüm dünyaya örnek oluyor.