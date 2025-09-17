İspanya'nın Dünya Kupası'na İsrail'in Katılması Halinde Turnuvadan Çekileceği İddia Edildi
İspanya, İsrail’in Gazze’deki askeri operasyonlarına karşı sert bir tavır sergiliyor. Hükümet, bu durumu soykırım olarak nitelendirirken, Eurovision 2026’ya İsrail’in katılması halinde İspanya’nın yarışmaya katılmayacağını açıkladı. Ayrıca İsrail’e silah taşıyan gemi ve uçakların İspanya limanlarına ve hava sahasına girişini yasakladı. Başbakan Pedro Sánchez, uluslararası spor etkinliklerinden İsrail’in men edilmesi gerektiğini savunurken, Kral VI. Felipe de Gazze’deki insani krizi “dayanılmaz” olarak tanımlayarak uluslararası toplumun sivil halkı koruma çabalarını artırması çağrısında bulundu.
İsrail'i uluslararası arenada yalnız bırakmak adına İspanya şimdi de futbolda adım atmaya hazırlanıyor.
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, İsrail'in soykırımına karşı tavır almayı sürdürüyor.
Sırada futbol var iddiası...
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Yorum Yazın