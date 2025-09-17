onedio
İspanya'nın Dünya Kupası'na İsrail'in Katılması Halinde Turnuvadan Çekileceği İddia Edildi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
17.09.2025 - 18:46

İspanya, İsrail’in Gazze’deki askeri operasyonlarına karşı sert bir tavır sergiliyor. Hükümet, bu durumu soykırım olarak nitelendirirken, Eurovision 2026’ya İsrail’in katılması halinde İspanya’nın yarışmaya katılmayacağını açıkladı. Ayrıca İsrail’e silah taşıyan gemi ve uçakların İspanya limanlarına ve hava sahasına girişini yasakladı. Başbakan Pedro Sánchez, uluslararası spor etkinliklerinden İsrail’in men edilmesi gerektiğini savunurken, Kral VI. Felipe de Gazze’deki insani krizi “dayanılmaz” olarak tanımlayarak uluslararası toplumun sivil halkı koruma çabalarını artırması çağrısında bulundu. 

İsrail'i uluslararası arenada yalnız bırakmak adına İspanya şimdi de futbolda adım atmaya hazırlanıyor.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, İsrail'in soykırımına karşı tavır almayı sürdürüyor.

İspanya Başbakanı Pedro Sánchez, İsrail’in Gazze’deki operasyonlarına karşı net bir tutum alarak sert eleştirilerde bulunuyor. Sánchez, İsrail’in eylemlerini uluslararası hukuka aykırı ve insan haklarına zarar veren uygulamalar olarak nitelendirirken, uluslararası spor ve kültürel etkinliklerde İsrail’e yaptırımlar uygulanması gerektiğini savunuyor. Bu bağlamda Eurovision 2026’ya İsrail’in katılımı halinde İspanya’nın yarışmadan çekilebileceğini belirtmesi, silah taşıyan gemi ve uçakların İspanya liman ve hava sahasına girişini engellemesi gibi adımları, Sánchez’in İsrail karşısındaki kararlı duruşu tüm dünyaya örnek oluyor.

Sırada futbol var iddiası...

İspanya birçok ülkenin cesaret edemediği adımları atarken futbolu da bu kapsama almaya hazırlandığı iddia edildi. UHN Plus'ta yer alan habere göre İspanya Başbakanı Pedro Sánchez, İsrail’e karşı sert tutumuna devam ediyor. Hükümet, İsrail’in 2026 Dünya Kupası’na katılması halinde İspanya’nın turnuvaya gitmeme ihtimalini gündeme getirdi. 

İsrail varsa, İspanya'nun turnuvaya katılmayacağı ciddi şekilde gündeme getirildi.

