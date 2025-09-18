EuroBasket 2025 Sonrası Türkiye, Dünya Sıralamasında 15 Sıra Birden Yükselmeyi Başardı
12 Dev Adam, EuroBasket 2025’te tarihi bir performansa imza attı. Grup aşamasından itibaren sergilediği etkili oyunla adını finale kadar yazdıran milliler, yarı finalde Yunanistan’ı 94-68’lik skorla adeta parkeden sildi. Finalde Almanya karşısında büyük bir mücadele ortaya koyan Türkiye, son dakikalarda kaçan fırsatların ardından sahadan 88-83 mağlup ayrılarak turnuvayı gümüş madalya ile tamamladı.
Bu performans FIBA sıralamasını da fazlasıyla etkiledi.
Gümüş madalya kazanan milliler hepimizi gururlandırdı.
FIBA sıralamasında millilerimiz 15 sıra yükseldi.
İlk 20 ise şöyle sıralandı:
