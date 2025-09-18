EuroBasket 2025 Sonrası Türkiye, Dünya Sıralamasında 15 Sıra Birden Yükselmeyi Başardı

12 Dev Adam, EuroBasket 2025’te Riga’da sergilediği performansla hepimizi gururlandırdı. Grup aşamasından itibaren gösterdikleri mücadeleyle finale yükselen milliler, yarı finalde Yunanistan’ı farklı bir skorla mağlup ederek tarih yazdı. Finalde Almanya karşısında sahadan 88-83 mağlup ayrılsalar da ortaya koydukları oyun büyük takdir topladı. Turnuvayı gümüş madalya ile noktalayan Türkiye, bir bakıma kulüpler düzeyinin ardından milli takım olarak da Avrupa basketbolunda yeniden söz sahibi olduğunu kanıtladı.