EuroBasket 2025 Sonrası Türkiye, Dünya Sıralamasında 15 Sıra Birden Yükselmeyi Başardı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
18.09.2025 - 17:50

12 Dev Adam, EuroBasket 2025’te tarihi bir performansa imza attı. Grup aşamasından itibaren sergilediği etkili oyunla adını finale kadar yazdıran milliler, yarı finalde Yunanistan’ı 94-68’lik skorla adeta parkeden sildi. Finalde Almanya karşısında büyük bir mücadele ortaya koyan Türkiye, son dakikalarda kaçan fırsatların ardından sahadan 88-83 mağlup ayrılarak turnuvayı gümüş madalya ile tamamladı.

Bu performans FIBA sıralamasını da fazlasıyla etkiledi.

12 Dev Adam, EuroBasket 2025’te Riga’da sergilediği performansla hepimizi gururlandırdı. Grup aşamasından itibaren gösterdikleri mücadeleyle finale yükselen milliler, yarı finalde Yunanistan’ı farklı bir skorla mağlup ederek tarih yazdı. Finalde Almanya karşısında sahadan 88-83 mağlup ayrılsalar da ortaya koydukları oyun büyük takdir topladı. Turnuvayı gümüş madalya ile noktalayan Türkiye, bir bakıma kulüpler düzeyinin ardından milli takım olarak da Avrupa basketbolunda yeniden söz sahibi olduğunu kanıtladı.

Bir önceki dünya sıralamasında 27. sırada bulunan 12 Dev Adam, EuroBasket 2025’teki çıkışıyla tam 15 basamak birden atlayarak 12. sıraya kadar yükseldi. Böylece milliler, Yunanistan, Slovenya ve İtalya gibi köklü basketbol ülkelerini geride bırakmayı başardı. Listenin zirvesinde ise beklendiği gibi son Olimpiyat şampiyonu ABD yer aldı. Dünya Kupası’nın ardından EuroBasket’i de kazanarak büyük bir ivme yakalayan Almanya ikinci sıraya çıkarken, turnuvada beklentilerin uzağında kalan Sırbistan ikincilikten üçüncülüğe geriledi.

