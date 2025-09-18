onedio
article/comments
article/share
Jose Mourinho, Fenerbahçe ile Elendiği Benfica'nın Yeni Teknik Direktörü Oldu

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
18.09.2025 - 18:10

Fenerbahçe'ye gelişiyle büyük ses getiren Jose Mourinho ilk sezonunda ligi ikinci tamamladı. Fenerbahçe'yle yeni sezona da puan kaybı ve Şampiyonlar Ligi'nde elenerek başlayan Mourinho ile yollar kısa süre önce ayrıldı. 

Bunun üzerinden çok kısa süre geçmesine rağmen Mourinho yeni kulübüyle anlaştı. 

Bu kulübün Fenerbahçe ile elendiği Benfica olması ise şaşkınlık yarattı.

Fenerbahçe ile Mourinho birlikteliği bekleneni veremedi ve yollar ayrıldı.

Geçtiğimiz sezon başında gelerek büyük ses getiren Mourinho, bu sezon alınan başarısız sonuçlardan sonra Fenerbahçe'den ayrıldı. 

Benfica'ya elenerek Şampiyonlar Ligi'ne gidilememesi büyük hayal kırıklığı yaratırken, maçın ardından kısa süre içinde Fenerbahçe'den ayrılık açıklaması gelmişti.

Büyük bir sürprizle Benfica'ya imza attı.

Jose Mourinho sadece 20 gün içinde kendisine yeni bir kulüp buldu. Bu imzayı ilginç kılan ise imzanın Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe ile elendiği Benfica'ya atılmış olması oldu. 

Bugün resmi olarak sözleşmeye imza atan Jose Mourinho, Benfica ile yoluna Şampiyonlar Ligi'nde devam edecek.

Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
