Jose Mourinho, Fenerbahçe ile Elendiği Benfica'nın Yeni Teknik Direktörü Oldu
Fenerbahçe'ye gelişiyle büyük ses getiren Jose Mourinho ilk sezonunda ligi ikinci tamamladı. Fenerbahçe'yle yeni sezona da puan kaybı ve Şampiyonlar Ligi'nde elenerek başlayan Mourinho ile yollar kısa süre önce ayrıldı.
Bunun üzerinden çok kısa süre geçmesine rağmen Mourinho yeni kulübüyle anlaştı.
Bu kulübün Fenerbahçe ile elendiği Benfica olması ise şaşkınlık yarattı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Fenerbahçe ile Mourinho birlikteliği bekleneni veremedi ve yollar ayrıldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Büyük bir sürprizle Benfica'ya imza attı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın