Jose Mourinho, Fenerbahçe ile Elendiği Benfica'nın Yeni Teknik Direktörü Oldu

Jose Mourinho sadece 20 gün içinde kendisine yeni bir kulüp buldu. Bu imzayı ilginç kılan ise imzanın Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe ile elendiği Benfica'ya atılmış olması oldu.

Bugün resmi olarak sözleşmeye imza atan Jose Mourinho, Benfica ile yoluna Şampiyonlar Ligi'nde devam edecek.