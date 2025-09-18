Yediği Kırmızı Karttan Sonra Formasını Taraftara Veren Futbolcu, VAR'dan Geri Dönünce Formayı da Aldı!

Rusya'daki bir futbol maçında oldukça ilginç ve bir o kadar da komik bir olay yaşandı. Nader Ghandri isimli futbolcu, Zenit'e karşı oynadıkları maçın sonlarına doğru hakemden kırmızı kart gördü. Sahadan çıkarken de formasını bir taraftara hediye etti.

Ancak VAR kararıyla kırmızı kart iptal edildi ve oyuncu soyunma odasından çıkıp sahaya geldi. Tabii taraftara verdiği formayı da geri aldı!