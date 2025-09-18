onedio
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Yediği Kırmızı Karttan Sonra Formasını Taraftara Veren Futbolcu, VAR'dan Geri Dönünce Formayı da Aldı!

Yediği Kırmızı Karttan Sonra Formasını Taraftara Veren Futbolcu, VAR'dan Geri Dönünce Formayı da Aldı!

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
18.09.2025 - 12:37

Rusya'daki bir futbol maçında oldukça ilginç ve bir o kadar da komik bir olay yaşandı. Nader Ghandri isimli futbolcu, Zenit'e karşı oynadıkları maçın sonlarına doğru hakemden kırmızı kart gördü. Sahadan çıkarken de formasını bir taraftara hediye etti.

Ancak VAR kararıyla kırmızı kart iptal edildi ve oyuncu soyunma odasından çıkıp sahaya geldi. Tabii taraftara verdiği formayı da geri aldı!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Buradan izleyebilirsiniz;

Heyecanlı taraftar, aldığı formayı geri verdi!

Heyecanlı taraftar, aldığı formayı geri verdi!

Kırmızı karttan sonra maçtan çıkan Nader Ghandri, oyuna geri dönünce formasını hediye ettiği taraftar da formayı geri verdi. Bütün taraftarlar o anları gülerek izledi, sosyal medyada viral olan bu görüntülere de yorum yağdı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın