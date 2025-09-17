Jose Mourinho, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u Eleştirdi

Jose Mourinho, Kerem Aktürkpğlu transferi üzerinden Ali Koç'u eleştirdi. Mourinho, 'Ben her zaman bir kulüpten ayrıldığımda kapıyı kapatırım ve provokasyonlara cevap vermem, bahane aramam. Ali Koç'un yöntemi benden farklı. Ayrıldığımdan beri defalarca konuştu ama bizi eleyen oyuncunun neden o maçtan sonra transfer edildiğini hiç açıklamadı.' ifadelerini kullandı.