Jose Mourinho, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u Eleştirdi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
18.09.2025 - 00:17

José Mourinho, Fenerbahçe’deki görevine beklenen performansı gösteremeyince kulüpten ayrıldı. UEFA Şampiyonlar Ligi’nde alınan olumsuz sonuçlar ve takımın genel performansı, ayrılık kararında belirleyici oldu. Sarı-lacivertli yönetim, deneyimli teknik direktörle yollarını feshederek Tedesco ile anlaştı. 

Ayrılıkla ilgili konuşmayan Mourinho bugün ilginç bir açıklamaya imza attı.

Fenerbahçe'de Mourinho aşısı tutmadı.

José Mourinho, Fenerbahçe’ye veda etti. Tecrübeli teknik direktör, görev süresi boyunca takımın performansını artırmaya çalışsa da UEFA Şampiyonlar Ligi ve lig sonuçları beklentilerin altında kaldı. 

Benfica'ya elenilen maçın ardından yolların ayrıldığı Portekizli şu ana dek net bir veda açıklaması yapmadı. Ancak bugün hedefinde Ali Koç vardı.

Ali Koç'a Kerem Aktürkoğlu'nu sordu.

Ali Koç'a Kerem Aktürkoğlu'nu sordu.

Jose Mourinho, Kerem Aktürkpğlu transferi üzerinden Ali Koç'u eleştirdi. Mourinho, 'Ben her zaman bir kulüpten ayrıldığımda kapıyı kapatırım ve provokasyonlara cevap vermem, bahane aramam. Ali Koç'un yöntemi benden farklı. Ayrıldığımdan beri defalarca konuştu ama bizi eleyen oyuncunun neden o maçtan sonra transfer edildiğini hiç açıklamadı.' ifadelerini kullandı.

