Şampiyonlar Ligi'nde İlk Maçına Çıkan Galatasaray'ın Frankfurt Karşısındaki İlk 11'i Belli Oldu

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
18.09.2025 - 21:02

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında yarın Eintracht Frankfurt'a konuk olacak Galatasaray, Alman ekipleriyle 33. kez karşı karşıya gelecek.

Bu kritik maç öncesinde Galatasaray'ın ilk 11'i de açıklandı. Kadroda forvette sürpriz bir tercihe yer verildi.

Galatasaray, Frankfurt deplasmanında iyi bir başlangıç yapmak istiyor.

Bu akşam saat 22.00’de Deutsche Bank Park’ta başlayacak olan mücadele, Galatasaray için sadece bir deplasman sınavı değil; Avrupa sahnesine iyi bir başlangıç için önemli bir fısrat. 

2025/26 sezonda Şampiyonlar Ligi grup aşamasına ilk haftadan başlayan sarı-kırmızılılar, Frankfurt gibi güçlü bir rakip karşısında eksiklerine rağmen üç puan için sahaya çıkıyor.

Galatasaray'ın Frankfurt karşısında ilk 11'i açıklandı.

Galatasaray, Frankfurt deplasmanında Osimhen'in sakatlığında Icardi de yedeklerde yer alacak. Sarı kırmızılılar şu kadroyla maça çıkacak: 

Uğurcan, Sallai, Sanchez, Singo, Eren, Lemina, Torreira, İlkay, Yunus, Sane, Barış.

Frankfurt'un ilk 11'i ise şu şekilde olacak: Zetterer, Collins, Theathe, Koch, Brown, Chaibi, Larsson, Doan, Can Uzun, Knauff, Burkardt.

Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
