Şampiyonlar Ligi'nde İlk Maçına Çıkan Galatasaray'ın Frankfurt Karşısındaki İlk 11'i Belli Oldu

Bu akşam saat 22.00’de Deutsche Bank Park’ta başlayacak olan mücadele, Galatasaray için sadece bir deplasman sınavı değil; Avrupa sahnesine iyi bir başlangıç için önemli bir fısrat.

2025/26 sezonda Şampiyonlar Ligi grup aşamasına ilk haftadan başlayan sarı-kırmızılılar, Frankfurt gibi güçlü bir rakip karşısında eksiklerine rağmen üç puan için sahaya çıkıyor.