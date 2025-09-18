onedio
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Galatasaray
, Fenerbahçe
Yunus Akgün'ün Frankfurt Maçındaki Gol Sevinci Kerem Aktürkoğlu'na Gönderme mi?

Yunus Akgün'ün Frankfurt Maçındaki Gol Sevinci Kerem Aktürkoğlu'na Gönderme mi?

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
18.09.2025 - 22:43

UEFA Şampiyonlar Ligi ilk haftasında Galatasaray, Almanya’da Eintracht Frankfurt’a konuk oluyor. Zorlu maçta ilk yarıda karşılıklı goller var. 

Maçtaki ilk gol ise Yunus Akgün'den geldi. Yunus, 8.dakikada rakibini eksilterek şık bir gole imza attı. Golün ardından yaptığı sevinç ise gönderme yorumlarını beraberinde getirdi.

Kerem Aktürkoğlu'na gönderme yorumları kimilerince eleştirildi kimileri ise bu sevinçten dolayı mutluluğunu paylaştı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Önce bu şık golü izleyelim...

Yunus Akgün golünü ilginç bir sevinçle kutladı.

Yunus Akgün golünü ilginç bir sevinçle kutladı.

Golünü attıktan sonra korner bayrağına doğru koşan Yunus Akgün arkadaşları ona katılana kadar yatarak verdiği pozla golünü kutladı. 

Yunus'un sevinci ise bir süre önce sosyal medyada ortaya çıkan Kerem Aktürkoğlu'nun bir fotoğrafını hatırlattı.

Kerem Aktürkoğlu'nun çocukluk fotoğrafı akıllara geldi.

Kerem Aktürkoğlu'nun çocukluk fotoğrafı akıllara geldi.

Kerem Aktürkoğlu'nun çocukluktan beri Fenerbahçe taraftarı olduğu ortaya çıkınca sosyal medyaya da Fenerbahçe formalı fotoğrafları düşmeye başlamıştı. 

O fotoğraflardan biri de çok küçük yaşlarda Fenerbahçe formasıyla verdiği bu pozdu.

Sosyal medyada kimi kullanıcılar Yunus'un bu fotoğrafa gönderme yaptığı şeklinde paylaşımlar yaptı. 

Sosyal medyada kullanıcılar Yunus'u destekleyen ve eleştirenler olarak şimdiden ikiye bölündü.

⬇️

⬇️
twitter.com

⬇️

⬇️
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

⬇️

⬇️
twitter.com

⬇️

⬇️
twitter.com

⬇️

⬇️
twitter.com

⬇️

⬇️
twitter.com

⬇️

⬇️
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın