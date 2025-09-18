Yunus Akgün'ün Frankfurt Maçındaki Gol Sevinci Kerem Aktürkoğlu'na Gönderme mi?
UEFA Şampiyonlar Ligi ilk haftasında Galatasaray, Almanya’da Eintracht Frankfurt’a konuk oluyor. Zorlu maçta ilk yarıda karşılıklı goller var.
Maçtaki ilk gol ise Yunus Akgün'den geldi. Yunus, 8.dakikada rakibini eksilterek şık bir gole imza attı. Golün ardından yaptığı sevinç ise gönderme yorumlarını beraberinde getirdi.
Kerem Aktürkoğlu'na gönderme yorumları kimilerince eleştirildi kimileri ise bu sevinçten dolayı mutluluğunu paylaştı.
Önce bu şık golü izleyelim...
Yunus Akgün golünü ilginç bir sevinçle kutladı.
Kerem Aktürkoğlu'nun çocukluk fotoğrafı akıllara geldi.
