Melissa Vargas ve İlkin Aydın'ın Havalimanı Karşılamasında Dedikodu Yaptığı Anlarda Ne Konuştuğu Belli Oldu

Filenin Sultanları, Tayland'dan gümüş madalya alarak yurda döndü. Havalimanında özel bir protokolle karşılanan milli yıldızların o anları da gündem olmuştu.

Özellikle Melissa Vargas ve İlkin Aydın'ın 'dedikodu' yaparak güldüğü anlar sosyal medyada çok konuşulmuştu. İkilinin ne konuştuğu ve neye güldüğü bilinmezken, konuya Aslı Kalaç'tan açıklama geldi.

İkilinin gündemi Eylül Akarçeşme Yatgın ve eşiymiş. Aslı Kalaç katıldığı bir programda 'Herkes çok merak etmiş, büyük bir şey sanılmış ama ailelerimiz de gelmiş oraya. Bizi de çekiyorlar kameraya, Eylül'ün kocası da gelmiş. Melissa dedi ki bu kim çekiyor bizi dedi. Bir de Eylül'le gülümsüyorlar dedi. Kocası dedim. 'Nasıl yani, evli mi?' dedi. Evet deyince oradan bir şoka girdi. Aslında çok basit bir olaydı' diyerek gizemli görüntüyü açıkladı.

