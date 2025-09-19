onedio
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Voleybol
Melissa Vargas ve İlkin Aydın'ın Havalimanı Karşılamasında Dedikodu Yaptığı Anlarda Ne Konuştuğu Belli Oldu

Melissa Vargas ve İlkin Aydın'ın Havalimanı Karşılamasında Dedikodu Yaptığı Anlarda Ne Konuştuğu Belli Oldu

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
19.09.2025 - 23:00

Filenin Sultanları, Tayland'dan gümüş madalya alarak yurda döndü. Havalimanında özel bir protokolle karşılanan milli yıldızların o anları da gündem olmuştu. 

Özellikle Melissa Vargas ve İlkin Aydın'ın 'dedikodu' yaparak güldüğü anlar sosyal medyada çok konuşulmuştu. İkilinin ne konuştuğu ve neye güldüğü bilinmezken, konuya Aslı Kalaç'tan açıklama geldi.

İkilinin gündemi Eylül Akarçeşme Yatgın ve eşiymiş. Aslı Kalaç katıldığı bir programda 'Herkes çok merak etmiş, büyük bir şey sanılmış ama ailelerimiz de gelmiş oraya. Bizi de çekiyorlar kameraya, Eylül'ün kocası da gelmiş. Melissa dedi ki bu kim çekiyor bizi dedi. Bir de Eylül'le gülümsüyorlar dedi. Kocası dedim. 'Nasıl yani, evli mi?' dedi. Evet deyince oradan bir şoka girdi. Aslında çok basit bir olaydı' diyerek gizemli görüntüyü açıkladı. 

Kaynak-@4141Sport

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Aslı Kalaç'ın açıklamaları merakı dindirdi:

Melissa Vargas ve İlkin Aydın'ın havalimanı karşılamasındaki görüntüler de çözülmüş oldu.

Melissa Vargas ve İlkin Aydın'ın havalimanı karşılamasındaki görüntüler de çözülmüş oldu.

'Ne dedi?' , 'Neye gülüyorlar?' soruları da böylelikle cevaplandı. Aslı Kalaç'ın açıklamaları sosyal medyadaki merakı da dindirmiş oldu.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın