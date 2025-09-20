Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'dan Arda Kardeşler'e Sert Sözler: "Hakemliği Bitmiştir"
Trabzonspor, evinde Gaziantep FK'yla 1-1 berabere kaldı. 1-0 geriye düştüğü maçta kaleci Onana'nın asisti Onuachu'nun golüyle eşitliği yakaladı. Maçta Arda Kardeşler'in yönetimi iki takım tarafından eleştirilirken maç sonunda da Ertuğrul Doğan sert açıklamalar yaptı.
Arda Kardeşler, 'Bu akşam itibariyle Arda Kardeşler'in hakemliği bitmiştir' dedi.
Trabzonspor evinde Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldı.
Ertuğrul Doğan, Arda Kardeşler'in hakemliğinin bittiğini iddia etti.
