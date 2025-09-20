onedio
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'dan Arda Kardeşler'e Sert Sözler: "Hakemliği Bitmiştir"

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
20.09.2025 - 23:53

Trabzonspor, evinde Gaziantep FK'yla 1-1 berabere kaldı. 1-0 geriye düştüğü maçta kaleci Onana'nın asisti Onuachu'nun golüyle eşitliği yakaladı. Maçta Arda Kardeşler'in yönetimi iki takım tarafından eleştirilirken maç sonunda da Ertuğrul Doğan sert açıklamalar yaptı. 

Arda Kardeşler, 'Bu akşam itibariyle Arda Kardeşler'in hakemliği bitmiştir' dedi.

Trabzonspor evinde Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldı.

Maçta en çok konuşulan konu ise Arda Kardeşler'in yönetimiydi. Arda Kardeşler özellikle ev sahibi Trabzonspor'un tepkisini çekerken Trabzonspor önce sosyal medyadan hakemle ilgili video yayınladı ardından Başkan Ertuğrul Doğan açıklama yaptı.

Ertuğrul Doğan, Arda Kardeşler'in hakemliğinin bittiğini iddia etti.

Ertuğrul Doğan, A Spor'a bağlanarak maç sonu sert açıklamalarda bulundu. Doğan, 'Evine gidince çoluğundan çocuğundan utanmayacak mısın? Arda Kardeşler'in futbolla işi kalmamıştır. Bu saatten sonra Türkiye'de hakemlik yapma ihtimalini görmüyorum. Hakemliği bitmiştir. Bunun dönüşü yok. Son yıllarda bu kadar ahlaksızca bir duruş görülmedi.' dedi.

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
