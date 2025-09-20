Norveç, Ekim Ayında İsrail'le Oynayacağı Maçın Gelirini Filistin'e Yollayacak
İsrail'e yönelik uluslararası boykot çağrıları giderek artıyor. Birçok ülke ve sivil toplum kuruluşu, İsrail’in politikalarına tepki olarak FIFA ve UEFA gibi organizasyonlardan men edilmesini talep ediyor. Diplomatik kanallarda yoğun görüşmeler sürerken, kamuoyunda da baskı büyüyor.
Öte yandan Filistin'le dayanışma hareketleri de giderek genişliyor. Bir dayanışma kararı da Norveç'ten geldi.
70'ten fazla kuruluşla federasyon aracılığıyla iş birliği başlatıldı.
Gazze'deki çocuklar için projeler geliştireceğini duyuran federasyon İsrail'in UEFA'dan çıkarılması için de çaba gösteriyor.
