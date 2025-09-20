onedio
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Norveç, Ekim Ayında İsrail'le Oynayacağı Maçın Gelirini Filistin'e Yollayacak

Norveç, Ekim Ayında İsrail'le Oynayacağı Maçın Gelirini Filistin'e Yollayacak

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
20.09.2025 - 22:14

İsrail'e yönelik uluslararası boykot çağrıları giderek artıyor. Birçok ülke ve sivil toplum kuruluşu, İsrail’in politikalarına tepki olarak FIFA ve UEFA gibi organizasyonlardan men edilmesini talep ediyor. Diplomatik kanallarda yoğun görüşmeler sürerken, kamuoyunda da baskı büyüyor. 

Öte yandan Filistin'le dayanışma hareketleri de giderek genişliyor. Bir dayanışma kararı da Norveç'ten geldi. 

Kaynak - Athletic

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

70'ten fazla kuruluşla federasyon aracılığıyla iş birliği başlatıldı.

70'ten fazla kuruluşla federasyon aracılığıyla iş birliği başlatıldı.

Norveç Futbol Federasyonu (NFF), Ekim ayında İsrail ile oynanacak Dünya Kupası eleme maçından elde edilecek gelirlerin, Gazze’de insani yardım sağlayan Sınır Tanımayan Doktorlar’a (Doctors Without Borders) bağışlanacağını açıkladı.

NFF, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, savaşlar, doğal afetler ve salgınlardan etkilenen 70’ten fazla ülkede acil tıbbi yardım sağlayan bağımsız kuruluşla iş birliği başlattığını duyurdu.

Gazze'deki çocuklar için projeler geliştireceğini duyuran federasyon İsrail'in UEFA'dan çıkarılması için de çaba gösteriyor.

Gazze'deki çocuklar için projeler geliştireceğini duyuran federasyon İsrail'in UEFA'dan çıkarılması için de çaba gösteriyor.

Norveç Futbol Federasyonu (NFF), Ekim’de İsrail ile Oslo’da oynanacak Dünya Kupası eleme maçından elde edilecek gelirlerin, Gazze’de acil yardım çalışmaları yürüten Sınır Tanımayan Doktorlar’a (Doctors Without Borders) aktarılacağını açıkladı. NFF Başkanı Lise Klaveness, maçın Orta Doğu’daki ciddi insani krizler sırasında oynandığını belirterek, İsrail’in FIFA ve UEFA’daki katılımına karşı bir politika izlerken, bölgedeki sivillere yönelik orantısız saldırılara kayıtsız kalamayacaklarını vurguladı.

Federasyon ayrıca, açıklamanın ardından Norveç’in önde gelen bir yatırım şirketinin de Sınır Tanımayan Doktorlar’a 3 milyon kron (305 bin $) bağışta bulunacağını duyurduğunu belirtti. Organizasyon yetkilisi Lindis Hurum, bağışların tamamen özel fonlara dayandığını ve hayati önem taşıdığını ifade etti. NFF, ayrıca Gazze’deki çocuklar için futbol projelerine destek sağlayacaklarını ve Filistin okulları ile mülteci kamplarında uzun vadeli girişimler yürüteceklerini açıkladı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
7
2
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın